Iliad Dati 350: tanti giga senza vincoli e costi nascosti

Con l’offerta Dati 350, Iliad propone una soluzione solo dati a 14,99 euro al mese, con prezzo garantito nel tempo. Il piano include 350GB di traffico dati in 4G e 4G+ sulla rete iliad, una soglia pensata per un utilizzo intenso, sia in mobilità sia come alternativa alla connessione domestica tradizionale. L’attivazione della SIM ha un costo una tantum di 9,99 euro, mentre non sono previsti vincoli contrattuali né costi nascosti.

Una volta superata la soglia mensile dei 350 GB, la navigazione prosegue solo previo consenso dell’utente, con una tariffa a consumo pari a 0,90 euro ogni 100 MB. Questo meccanismo consente di mantenere il controllo totale sulla spesa, evitando addebiti imprevisti. L’offerta è esplicitamente dedicata a chi necessita di solo traffico dati. Chiamate ed SMS non sono inclusi nel bundle e vengono tariffati separatamente a 0,28cent al minuto e 0,28 cent. per SMS, sia in Italia sia in Europa.

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Dati 350 si rivolge in particolare a chi utilizza router 4G, chi lavora in mobilità o chi cerca una connessione flessibile per la casa senza attivare una linea fissa. La gestione dell’offerta è completamente digitale tramite l’app Iliad, che permette di monitorare il credito residuo, i consumi e lo stato della linea in modo semplice e immediato.

Iliad Dati: roaming europeo incluso e filosofia “nessuna sorpresa”

L’offerta Dati 350 include anche 19GB dedicati al roaming in Europa, utilizzabili nei Paesi UE compatibilmente con la copertura dei partner iliad. Superata la soglia europea, si applica un sovrapprezzo conforme alla normativa vigente, pari a 0,001586 euro per MB. Anche in questo caso, iliad ribadisce il rispetto delle politiche di utilizzo corretto, come il legame stabile con l’Italia e la prevalenza del traffico nazionale rispetto a quello in roaming.

La proposta si inserisce pienamente nella filosofia che iliad definisce “rivoluzione”. Le offerte infatti che non cambiano nel tempo, assenza di vincoli, servizi inclusi gratuiti e massima chiarezza contrattuale. Tutti i dettagli, dalle condizioni di utilizzo alle tariffe a consumo, sono disponibili in modo trasparente nella documentazione ufficiale.

In un mercato spesso caratterizzato da rimodulazioni e clausole poco chiare, iliad Dati 350 si posiziona come una soluzione semplice e diretta per chi cerca grandi quantità di dati, un prezzo fisso e la libertà di usare la connessione dove e come vuole, in Italia e in Europa.