Iliad Dati 350: l’offerta solo dati che punta su quantità e trasparenza

Iliad continua a portare avanti la sua “rivoluzione” nel mercato mobile italiano con Dati 350, un’offerta pensata per chi ha bisogno esclusivamente di connettività e non di chiamate o SMS inclusi. A 14,99 euro al mese, per sempre, l’operatore mette sul piatto ben 350GB di traffico dati in 4G e 4G+, una soglia che va ben oltre le esigenze di navigazione tradizionali e che si rivolge in modo diretto a chi utilizza tablet, router portatili o dispositivi secondari per lavorare, studiare o intrattenersi. L’attivazione prevede un costo di 9,99 euro per la SIM, mentre il canone resta invariato nel tempo, senza rimodulazioni future.

La navigazione è pensata per essere continua e controllata. Una volta superati i 350 GB, infatti, è richiesto un consenso esplicito per continuare a navigare, con tariffazione a consumo, evitando così costi imprevisti. Anche in ambito europeo l’offerta mantiene una sua solidità, includendo 19GB dedicati al roaming in Europa, utilizzabili nei Paesi supportati, secondo le regole di utilizzo corretto previste dalla normativa. Chiamate e SMS non sono il cuore dell’offerta, ma restano comunque disponibili a consumo, rendendo Dati 350 una soluzione flessibile per chi vuole una SIM esclusivamente orientata alla navigazione, senza vincoli e senza dover pagare servizi non necessari.

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Iliad Dati: una soluzione ideale per casa e mobilità, senza vincoli nascosti

Il vero punto di forza di Dati 350 è la sua versatilità. Iliad la propone come un’alternativa concreta alla linea fissa, soprattutto per chi vive in zone dove la connettività tradizionale è limitata o per chi ha bisogno di una connessione temporanea ma affidabile. I 350 GB mensili permettono di affrontare streaming, lavoro da remoto, videochiamate e utilizzo intensivo del web senza la costante preoccupazione di esaurire il traffico in pochi giorni.

L’hotspot è incluso, consentendo di condividere la connessione con altri dispositivi in modo semplice, sia in casa sia in mobilità. A ciò si aggiunge un’impostazione contrattuale estremamente chiara. Non è previsto alcun vincolo di durata, nessun costo nascosto e un controllo totale del credito residuo tramite app o area personale. Anche il rinnovo segue una logica trasparente, avvenendo sempre nello stesso giorno del mese successivo alla ricarica. Iliad ribadisce poi le proprie politiche di utilizzo corretto, soprattutto per quanto riguarda il roaming europeo, garantendo un uso equo della rete e una maggiore sostenibilità del servizio.

Insomma, in un mercato in cui molte offerte solo dati sono soggette a limiti stringenti o a variazioni di prezzo nel tempo, Dati 350 si propone come una scelta stabile, pensata per chi vuole una connessione abbondante e prevedibile.