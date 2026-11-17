iliad continua a crescere nel mercato italiano delle telecomunicazioni e chiude i primi nove mesi del 2026 con risultati finanziari in aumento. Il fatturato raggiunge 1,016 miliardi di euro, con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre l’EBITDAaL sale del 20,5%, arrivando a 355 milioni di euro.

I dati del terzo trimestre confermano anche una dinamica commerciale particolarmente positiva. Al 30 settembre 2026, l’operatore supera 13,5 milioni di utenti tra telefonia mobile e rete fissa, con circa 200.000 nuovi clienti acquisiti negli ultimi tre mesi. La crescita italiana contribuisce in modo significativo ai risultati complessivi del gruppo, che punta a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel panorama europeo.

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Mobile e fibra spingono la crescita in Italia

Nel segmento mobile, iliad raggiunge 12,9 milioni di utenti, aumentando la propria quota nel mercato delle SIM Human fino al 16,3%, secondo i dati dell’Osservatorio AGCOM sulle comunicazioni pubblicato il 16 novembre 2026. La base clienti della rete fissa arriva invece a circa 600.000 utenti. L’azienda individua tra i fattori che hanno sostenuto la performance del terzo trimestre l’ampliamento della propria offerta commerciale. Nel comparto mobile ha contribuito il lancio estivo del piano iliad Mondo, mentre per la connettività domestica è arrivata la 5G Box Casa.

Secondo i dati citati dall’operatore, la crescita è accompagnata anche da un livello elevato di soddisfazione dei clienti, con il miglior NPS tra i principali concorrenti italiani. Nel mercato mobile residenziale, inoltre, iliad dichiara di aver raggiunto il secondo posto tra i principali marchi commerciali, davanti ai brand di TIM e Fastweb+Vodafone. Un altro riconoscimento riguarda il servizio clienti: per il quinto anno consecutivo, iliad si conferma al primo posto nella categoria telefonia mobile e fissa della classifica Italy’s Best Customer Service 2026/27, realizzata da Statista e L’Economia del Corriere della Sera sulla base di oltre 300.000 valutazioni.

Ricavi e generazione di cassa in aumento

La crescita commerciale trova riscontro anche nei risultati economici. Nei primi nove mesi del 2026, il fatturato italiano ha raggiunto 1,016 miliardi di euro, mentre l’EBITDAaL si è attestato a 355 milioni, con un incremento del 20,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Particolarmente significativa anche la crescita dell’Operating Free Cash Flow, che ha raggiunto 164 milioni di euro, aumentando del 59,7%. Si tratta di un indicatore della capacità dell’azienda di generare liquidità attraverso le proprie attività operative, al netto degli investimenti. Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad Italia, ha definito i risultati una conferma della solidità del modello commerciale dell’operatore. Il manager ha sottolineato in particolare la performance del terzo trimestre, che rappresenta la migliore dell’anno sia per il mobile sia per la fibra, in un mercato caratterizzato da una forte concorrenza.

Il gruppo iliad supera 52 milioni di utenti in Europa

Anche a livello internazionale il gruppo registra risultati positivi. Al 30 settembre 2026 conta 52,8 milioni di utenti e si conferma il quinto operatore europeo per dimensioni. Il fatturato dei primi nove mesi raggiunge 7,977 miliardi di euro, in aumento del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2025.

L’EBITDAaL cresce del 4,5%, arrivando a 3,193 miliardi di euro, mentre il free cash flow operativo aumenta del 14,3% e raggiunge quota 2,004 miliardi di euro. La generazione di cassa contribuisce a rafforzare la struttura finanziaria del gruppo, che a fine settembre registra una leva pari a 2,1 volte l’EBITDAaL. Nel corso degli ultimi sei mesi, Fitch, Moody’s e S&P hanno inoltre migliorato i giudizi sul rating di iliad e iliad Holding. Tra le operazioni strategiche più importanti figura l’accordo siglato il 6 giugno 2026 con Altice France, Bouygues Telecom e Orange per l’acquisizione di SFR. Il completamento dell’operazione resta previsto nella seconda metà del 2027, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni regolamentari.

AI e cloud, nuovi investimenti per la sovranità digitale europea

Parallelamente allo sviluppo delle telecomunicazioni, il gruppo sta accelerando gli investimenti nell’intelligenza artificiale e nel cloud attraverso Scaleway, la propria piattaforma di public cloud e AI. L’obiettivo è mettere a disposizione delle imprese europee infrastrutture di calcolo e servizi tecnologici per sviluppare e gestire applicazioni di intelligenza artificiale all’interno del continente. Scaleway è stata selezionata dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Cloud III Dynamic Purchasing System come uno dei quattro provider autorizzati a fornire servizi di cloud sovrano e AI alle istituzioni dell’Unione Europea.

In Italia, la società ha recentemente completato una cloud region a Milano, con tre Availability Zones pienamente operative. L’infrastruttura si inserisce nel piano di espansione industriale europeo, che comprende anche la partecipazione del gruppo al progetto AI Gigafactory.

Fonte: TecnoAndroid