Iliad cambia il Roaming dal 2026: stop al servizio in Regno Unito e Gibilterra

LDal 1° gennaio 2026 Iliad modificherà le condizioni del Roaming europeo per tutti i clienti mobile. Dopo anni di proroghe con cui l’operatore aveva mantenuto Regno Unito e Gibilterra all’interno del regime “Roaming Like at Home”, nonostante la Brexit, questa eccezione arriverà finalmente al capolinea. Nelle email inviate dall’operatore ai clienti a partire dal 1° dicembre 2025, UK e Gibilterra non compaiono più tra i Paesi in cui si può utilizzare la propria offerta Iliad alle condizioni valide nell’UE. Significa che minuti, SMS e Giga non saranno più inclusi come accade attualmente e si passerà a tariffe specifiche.

La comunicazione Iliad introduce anche un altro cambiamento rilevante, ossia la riduzione del costo extrasoglia per il traffico dati UE. Chi supera la soglia mensile dedicata al Roaming vedrà il prezzo per Megabyte scendere dagli attuali 0,001586 cent. a circa 0,00134, una riduzione resa possibile dal calo dei costi all’ingrosso tra operatori europei.

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Più Giga in Europa per i clienti Iliad e regole aggiornate dal 2026

Accanto a queste modifiche, Iliad aggiornerà anche le soglie di Giga disponibili nel Roaming UE. Ogni anno, infatti, gli operatori devono adeguare i bundle europei in base ai prezzi all’ingrosso sempre più bassi. Dal 2026 la nuova formula porterà a un aumento della quantità di traffico dati utilizzabile nei Paesi UE, con incrementi che toccano praticamente tutte le offerte.

Le soglie verranno calcolate sulla base del costo della propria offerta al netto dell’IVA e, come già accade, Iliad continuerà ad arrotondare per eccesso, mantenendo Giga più alti rispetto al minimo previsto dalla normativa. Va ricordato che il traffico dati dedicato al Roaming UE è separato da quello nazionale, chi viaggia in Europa dispone di un pacchetto distinto, che si consuma indipendentemente dai Giga utilizzati in Italia.

L’operatore poi conferma che il traffico dati in UE continuerà a funzionare solo su reti 2G, 3G e 4G, anche per le offerte che in Italia includono il 5G. Resta attiva anche l’opzione Extra 5GB in Unione Europea, che permette di aggiungere ulteriori Giga per un mese quando si ha bisogno di più traffico in viaggio. Come sempre, l’uso del Roaming europeo deve rispettare le regole di correttezza definite dall’UE, pensate per evitare consumi anomali durante periodi di permanenza prolungati all’estero.