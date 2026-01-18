Il Samsung Galaxy Z TriFold riceve le prime patch di sicurezza

Il mondo Android si muove rapidamente e questa settimana porta con sé una serie di aggiornamenti interessanti che coinvolgono il mondo Galaxy, a partire dal nuovo Samsung Galaxy Z TriFold. Il pieghevole a doppia cerniera, presentato ufficialmente solo poche settimane fa, ha iniziato a ricevere il primo pacchetto di aggiornamento software in alcuni mercati selezionati, tra cui la Corea del Sud.

Il firmware identificato come F968NKSS2AZA1 pesa poco più di 540MB e integra le patch di sicurezza di gennaio 2026. Si tratta di un intervento importante, perché va a risolvere oltre 50 vulnerabilità, comprese alcune classificate come critiche a livello di sistema Android e altre specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy. Anche se non introduce nuove funzioni visibili all’utente, questo update rafforza la stabilità generale del sistema e migliora la protezione dei dati personali.

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Dal punto di vista dell’esperienza software, Z TriFold non può ancora contare sulla One UI 8.5, che farà il suo debutto ufficiale insieme alla serie Galaxy S26. Il dispositivo però è già inserito nella lista dei modelli compatibili e riceverà l’aggiornamento non appena sarà disponibile.

Galaxy e rivali Android: Xiaomi accelera con HyperOS 3 e Xiaomi 17 Ultra

Se il mondo Galaxy continua a rafforzare il proprio ecosistema, anche Xiaomi non resta a guardare. In Cina infatti, è in distribuzione un nuovo aggiornamento per Xiaomi17 Ultra, uno dei top di gamma più attesi anche a livello globale. La versione HyperOS 3.0.10.0.WPACNXM introduce diverse ottimizzazioni mirate, in particolare per il comparto fotografico e per la gestione energetica.

Tra i miglioramenti più rilevanti troviamo una maggiore stabilità con caricabatterie di terze parti, la riduzione dei riavvii improvvisi e una gestione più efficiente dei consumi durante la riproduzione audio e video. Per la variante Leica Edition arriva poi una nuova modalità di scatto chiamata Zoom Ring Clean Preview, pensata per offrire un’interfaccia più pulita e professionale. Sono stati migliorati anche l’autofocus nei video a 60 fps, il controllo del rumore sul teleobiettivo e i tempi di avvio della fotocamera.

In contemporanea continua l’espansione di HyperOS 3 anche su modelli meno recenti, come Xiaomi 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra, MIX Fold 2 e Civi 3. Per ora l’aggiornamento è disponibile in versione Mi Pilot, riservata ai tester, ma il rilascio stabile è atteso nelle prossime settimane. Insomma, tutto ciò dimostra come la competizione con il mondo Galaxy non si giochi solo sull’hardware, ma sempre più sulla qualità e sulla frequenza degli aggiornamenti software.