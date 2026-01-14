Il nuovo volto della Peugeot 408 tra stile e personalità

La Peugeot 408 torna sotto i riflettori al Salone di Bruxelles 2026 con un restyling che sceglie la strada della continuità intelligente. La fastback francese non stravolge le proprie proporzioni, ma affina il linguaggio stilistico per allinearsi alla più recente identità del marchio. L’intervento più evidente riguarda il frontale, che adotta una firma luminosa più scenografica. I tre artigli a LED diventano più sottili e incisivi, mentre una linea luminosa attraversa l’intera larghezza del muso, evidenziando il logo centrale illuminato.

I gruppi ottici principali vengono riposizionati più in basso, separati dalle luci diurne, e introducono soluzioni Full LED o Matrix LED a seconda degli allestimenti. Anche paraurti e griglia sono stati ridisegnati con superfici più pulite, contribuendo a un aspetto più tecnologico e maturo. Sul retro, la Peugeot408 inaugura un’ importante novità simbolica, scritta PEUGEOT illuminata al centro del portellone, elemento che rafforza il carattere premium del modello. Completano il quadro nuovi cerchi in lega e l’introduzione della tinta Flare Green, pensata per sottolineare il lato più dinamico della vettura.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Tecnologia, comfort e motori: la strategia elettrificata Peugeot

All’interno, la Peugeot 408 conferma l’impostazione del i-Cockpit, ma aggiorna materiali e dettagli per migliorare la percezione di qualità. Il volante compatto resta il centro dell’esperienza di guida, affiancato dal quadro strumenti digitale da 10″ posizionato in linea con lo sguardo e dal display centrale dell’ intrattenimento, leggermente orientato verso il conducente. I cinque i-Toggle personalizzabili continuano a rappresentare un punto di forza in termini di ergonomia, mentre l’illuminazione ambientale a otto colori contribuisce a creare un ambiente più curato.

Sul fronte del benessere a bordo, alcune versioni introducono sistemi per il monitoraggio e il miglioramento della qualità dell’aria, pensati per un utilizzo quotidiano più attento alla salute. Anche la praticità resta centrale. Il bagagliaio offre una capacità generosa e una configurazione flessibile, adatta sia all’uso familiare sia ai lunghi viaggi. La vera evoluzione, però, si gioca sotto il cofano. La gamma motori della Peugeot 408 punta ormai in modo deciso sull’elettrificazione, con versioni ibride, plug-in ed elettrica pura.

L’ibrido leggero promette un utilizzo urbano spesso in modalità elettrica, mentre la plug-in compie un salto prestazionale arrivando a 240CV e aumentando l’autonomia a zero emissioni. Al vertice si colloca la e-408, che amplia le dotazioni tecnologiche legate alla ricarica e alla gestione dell’energia, confermando la direzione intrapresa dal marchio verso una mobilità sempre più sostenibile.