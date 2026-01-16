Il nuovo foldable Apple potrebbe arrivare già nel 2026

22 Da quanto tempo sentiamo parlare di un iPhone pieghevole? Talmente tanto che, a forza di rimandare, era quasi diventato una barzelletta. Ogni anno spunta fuori una nuova indiscrezione, ogni ciclo di iPhone sembra quello buono, e poi niente. Eppure, nelle ultime ore, qualcosa ha ricominciato a muoversi sul serio. Non parliamo di annunci ufficiali, ovviamente, ma di quelle “conferme” che arrivano dal solito sottobosco ben informato e che, spesso, anticipano le mosse reali di Apple di parecchi mesi.