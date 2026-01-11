Il 2025 segna una svolta per MG, tra crescita record, modelli ibridi e una nuova strategia

Nel mercato automobilistico italiano tutt’altro che semplice, MG riesce a ritagliarsi uno spazio sempre più solido e, nel 2025, a trasformarlo in un risultato che pesa. Oltre cinquantamila vetture immatricolate in dodici mesi non sono solo un numero, ma la fotografia di un percorso iniziato con cautela e proseguito con coerenza dal ritorno ufficiale del marchio nel nostro Paese.

MG ha scelto di puntare su una gamma chiara, prezzi competitivi e contenuti tecnologici accessibili, evitando promesse irrealistiche e concentrandosi su ciò che il pubblico chiede davvero. La crescita assume ancora più valore se inserita nel contesto generale, segnato da incertezze economiche e da un settore in piena trasformazione. In questo contesto, MG è riuscita a intercettare una domanda concreta, fatta di clienti che cercano soluzioni efficienti senza rinunciare alla versatilità. Il risultato finale racconta una fiducia costruita nel tempo, alimentata anche dal lavoro sulla rete commerciale e da una presenza sempre più riconoscibile sulle strade italiane.

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MG, l’ibrido come leva decisiva della crescita

A trainare il record del 2025 è soprattutto la spinta delle motorizzazioni ibride, che diventano il vero asse portante della strategia MG. La tecnologia Hybrid+ si inserisce in un mercato dove l’ibrido rappresenta ormai una quota rilevante delle vendite complessive, offrendo una risposta concreta a chi non è ancora pronto al passaggio totale all’elettrico.

La diffusione di questa soluzione su modelli chiave come ZS, MG3 e HS ha permesso al marchio di ampliare rapidamente la base clienti, portando la componente elettrificata a superare la metà del mix di gamma. La ZS continua a essere un pilastro, capace di parlare a un pubblico ampio grazie alla doppia anima benzina e ibrida, mentre la MG3 si afferma come citycar moderna e accessibile, con una forte incidenza delle versioni full hybrid. Anche la HS contribuisce al risultato complessivo grazie a una gamma articolata che lascia libertà di scelta tra motori tradizionali e soluzioni più avanzate.

Dietro questi numeri si intravede una visione precisa. Ovvero quella di rendere l’ibrido una tecnologia quotidiana, non riservata a pochi. Le parole dei vertici italiani del marchio sottolineano proprio questo aspetto, evidenziando come il traguardo raggiunto non sia un punto di arrivo, ma una base da cui partire per affrontare nuove sfide.