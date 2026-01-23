IKEA Varmblixt, la lampada LED compatibile con Matter

Chi segue con un minimo di attenzione il mondo IKEA sa che, ogni tanto, alcune novità iniziano a “farsi vedere” prima ancora di arrivare davvero nei negozi. È quello che sta succedendo con la nuova lampada Varmblixt, un prodotto che l’azienda svedese sembra voler portare sul mercato con un certo anticipo rispetto ai piani iniziali. L’uscita era prevista per aprile, ma qualcosa si sta muovendo: la lampada è comparsa sul sito ufficiale svedese, completa di scheda prodotto, anche se al momento non è ancora acquistabile né online né nei punti vendita. Un segnale che, per chi conosce i tempi IKEA, suona come una sorta di conto alla rovescia non dichiarato.
Varmblixt di IKEA punta su smart home e automazioni
Il fatto che il codice prodotto sia apparso anche sul sito spagnolo, seppur con una pagina ancora inattiva, rafforza l’idea che il lancio sia ormai imminente e non limitato a un singolo mercato. Non è raro che IKEA prepari il terreno in questo modo, lasciando filtrare qualche informazione qua e là prima di rendere effettivamente disponibile un nuovo articolo. E Varmblixt, a quanto pare, è uno di quei prodotti su cui l’azienda punta parecchio, soprattutto per chi cerca un’illuminazione decorativa ma allo stesso tempo smart.
Dal punto di vista estetico, la lampada mantiene un linguaggio molto coerente con lo stile IKEA più recente. È realizzata in vetro bianco, ha una forma pulita e un diametro di 30 centimetri, dimensioni che la rendono adatta sia come lampada da tavolo sia come soluzione da parete. Non è un oggetto che vuole attirare l’attenzione con effetti speciali, ma piuttosto integrarsi con naturalezza in ambienti diversi, dal soggiorno alla camera da letto.
Sul fronte tecnico, Varmblixt utilizza un modulo LED da 3,4 watt e offre una luminosità di 180 lumen, con una durata dichiarata di 25.000 ore. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che sono perfettamente in linea con un utilizzo quotidiano e orientato più all’atmosfera che all’illuminazione principale. Il cavo è lungo quasi due metri, dettaglio pratico che semplifica il posizionamento senza dover ricorrere a soluzioni improvvisate.
La lampada smart di IKEA che dialoga con tutti gli ecosistemi
Il vero valore aggiunto, però, è tutto nella parte smart. La lampada viene fornita con un telecomando che permette di regolare intensità e colore della luce, ma dà il meglio di sé se integrata nell’ecosistema IKEA Home Smart. Con l’hub Dirigera e l’app dedicata è possibile sincronizzare l’illuminazione con il ritmo della giornata, creare automazioni e gestire più luci insieme. C’è anche l’aspetto sicurezza, con la possibilità di simulare la presenza in casa quando si è fuori, una funzione sempre più apprezzata. Il supporto al protocollo Matter e la compatibilità con gli ecosistemi di Amazon, Apple, Google e Samsung rendono Varmblixt decisamente flessibile e pronta a dialogare con gran parte delle case intelligenti già esistenti.
Il prezzo, almeno in Svezia, è fissato a 699 corone, che corrispondono a circa 65 euro. Non è ancora possibile acquistarla, ma tutto lascia pensare che l’attesa sarà breve. Se IKEA deciderà davvero di anticipare i tempi, Varmblixt potrebbe arrivare sugli scaffali già nelle prossime settimane, confermandosi come una di quelle novità pensate per chi vuole un oggetto semplice, ben disegnato e capace di inserirsi senza troppe complicazioni in una casa sempre più connessa.
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