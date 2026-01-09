IKEA al CES 2026: la lampadina Matter smart costa solo 6 euro

IKEA ha scelto il CES di Las Vegas per il suo debutto ufficiale nel mondo delle grandi fiere tecnologiche, e lo ha fatto seguendo una linea coerente con la propria identità. Niente effetti speciali o prezzi fuori scala, ma una visione della smart home concreta, pensata per ambienti piccoli e budget contenuti. Nel suo spazio al Venetian, volutamente compatto ma molto frequentato, il brand svedese ha mostrato una nuova gamma di dispositivi destinata a far discutere, a partire da una lampadina smart compatibile Matter proposta a circa 6 euro.

La lampadina, chiamata Kajplats, rappresenta il simbolo di questa strategia. Un prodotto entry level che punta a rendere l’illuminazione intelligente davvero accessibile, senza rinunciare alla compatibilità con gli ecosistemi più diffusi. Non è un caso isolato, ma parte di una linea più ampia che segna un cambio di passo deciso.

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Una gamma completa e prezzi contenuti

La nuova proposta di IKEA comprende in totale 21 dispositivi per la casa connessa, tutti basati sullo standard Matter, che garantisce interoperabilità tra piattaforme diverse. Accanto alla lampadina da 6 euro trovano spazio una presa smart da circa 8 euro, un telecomando intelligente allo stesso prezzo e diversi sensori domestici pensati per semplificare l’automazione quotidiana.

Tra i prodotti più curati spicca una lampadina a globo da circa 15 euro, progettata per essere più gradevole dal punto di vista estetico rispetto ai modelli smart tradizionali. Una scelta che mostra l’attenzione di IKEA non solo alla funzione, ma anche all’integrazione visiva negli ambienti domestici.

Controlli semplici e approccio aperto

Grande attenzione è stata riservata anche ai sistemi di controllo. Il nuovo telecomando BILREA, dalla forma arrotondata e minimalista, è disponibile in due versioni: una con due pulsanti essenziali e una con pulsante e rotella di scorrimento. Il supporto magnetico integrato consente di fissarlo facilmente a superfici metalliche o tramite una piastra adesiva inclusa.

Tutti i dispositivi richiedono un hub per funzionare. IKEA propone il proprio DIRIGERA, ma grazie a Matter è possibile utilizzare anche hub già presenti in casa, evitando vincoli verso un singolo ecosistema. La disponibilità nei negozi e online è prevista entro la fine di gennaio.