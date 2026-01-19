I nuovi OLED Samsung aprono la strada ai MacBook Pro del 2026

Samsung Display ha appena messo in funzione la nuova linea di produzione 8.6G presso il suo stabilimento di Asan, in Corea del Sud, e la notizia sta già facendo discutere il mondo tech. Questa linea non è una qualsiasi: è stata progettata appositamente per realizzare pannelli OLED di grandi dimensioni, quelli che Apple utilizzerà sui prossimi MacBook Pro. Secondo il leaker yeux1122, considerato affidabile per le anticipazioni Apple, la produzione sarebbe già partita e i primi pannelli starebbero uscendo dalla fabbrica.

I nuovi OLED Samsung pensati per i MacBook Pro

Il motivo per cui Samsung ha puntato così forte sulla linea 8.6G è chiaro: portare l’OLED su laptop di fascia alta è una sfida che finora si è scontrata con costi elevati e rese produttive limitate. L’impianto utilizza vetro di dimensioni molto più grandi rispetto a quello degli OLED per smartphone, permettendo di ricavare più pannelli per ogni lastra e di contenere i costi. Questo è un dettaglio fondamentale se si considera che l’OLED dovrebbe prendere il posto del mini-LED, offrendo una qualità dell’immagine superiore senza penalizzare la sostenibilità economica del progetto.

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I pannelli in uscita dalla linea 8.6G saranno OLED rigidi con backplane TFT a ossido e strutture tandem avanzate. In parole semplici, questo significa maggiore luminosità, migliore efficienza energetica e durata superiore rispetto ai pannelli a singolo stack utilizzati finora. L’avvio della produzione lascia intendere che Apple e altri clienti coinvolti abbiano completato con successo tutti i test di affidabilità, il che avvicina concretamente il debutto dei primi notebook con display OLED.

Per quanto riguarda i MacBook Pro, le indiscrezioni parlano di un vero e proprio cambio di passo. L’analista Ming-Chi Kuo indica la presenza di un display touchscreen sui nuovi modelli, mentre Mark Gurman di Bloomberg aggiunge dettagli su cornici più sottili, telaio più leggero e una fotocamera frontale integrata in un foro a forma di pillola simile alla Dynamic Island di iPhone, sostituendo il notch attuale. A livello di chip, i prossimi MacBook Pro dovrebbero montare processori M6, con un debutto stimato tra fine 2026 e inizio 2027.

Prima di questo grande aggiornamento, Apple potrebbe comunque lanciare versioni intermedie con chip M5 Pro e M5 Max, seguendo una strategia già adottata nel 2023 con due refresh nello stesso anno. Il quadro che emerge è chiaro: Apple sta preparando un rinnovamento importante della gamma MacBook Pro, e l’OLED di Samsung sarà il cuore luminoso e innovativo di questa evoluzione.