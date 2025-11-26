I migliori sconti per il Black Friday solo su Aliexpress, ecco i migliori

Tanti nuovi sconti sensazionali attendono gli utenti solo sullo store di shopping online Aliexpress. Anche quest’oggi, infatti, le opportunità di risparmio sono notevoli, complice anche il fatto che ci troviamo nel bel mezzo della settimana del Black Friday 2025. Gli sconti superano molto spesso anche questa volta il 50%, permettendo agli utenti di acquistare tanti fantastici prodotti a basso costo. La spedizione è poi inclusa nel prezzo. Vi lasciamo qui di seguito alcune delle occasioni migliori da non lasciarsi sfuggire quest’oggi solo su Aliexpress.
Aliexpress con sconti sensazionali, ecco le migliori occasioni della giornata
- “Smartphone OnePlus Nord 5 5G con Snapdragon 8s Gen 3, display AMOLED 6.83″” 144Hz” – proposto ad un prezzo pari a 354,77 euro contro gli iniziali 577,99 euro con uno sconto complessivo pari al 38% – LINK PER L’ACQUISTO
- “Tablet Xiaomi Pad 7 da 11″” 144Hz con Wi-Fi 6E, 8GB/128GB o 8GB/256GB” – proposto ad un prezzo pari a 245,88 euro contro gli iniziali 724,59 euro con uno sconto complessivo pari al 66% – LINK PER L’ACQUISTO
- Monopattino elettrico AOVOPRO smart da 350W/500W con autonomia 25-45KM, doppio freno – proposto ad un prezzo pari a 136,11 euro contro gli iniziali 337,16 euro con uno sconto complessivo pari al 65% – LINK PER L’ACQUISTO
- “Monitor portatile ARZOPA 16″” 2K IPS con Type-C e mini HDMI, per PC, console e MAC” – proposto ad un prezzo pari a 107,16 euro contro gli iniziali 229,66 euro – LINK PER L’ACQUISTO
- Xiaomi TV Stick 4K 2a Gen, con Google TV, WiFi 6 e Google Assistant – proposto ad un prezzo pari a 46,84 euro contro gli iniziali 172,23 euro con uno sconto complessivo pari al 73% – LINK PER L’ACQUISTO
- Mouse gaming wireless ultraleggero ATTACK SHARK X11 con RGB, 22K DPI, sensore PAW3311 – proposto ad un prezzo pari a 29,53 euro contro gli iniziali 65,21 euro con uno sconto complessivo pari al 53% – LINK PER L’ACQUISTO
- Cuffie wireless Bluetooth 5.3 con cancellazione del rumore e 48 ore di autonomia – proposto ad un prezzo pari a 14,66 euro contro gli iniziali 36,32 euro con uno sconto complessivo pari al 62% – LINK PER L’ACQUISTO