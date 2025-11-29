I grandi studi dominano sicuramente i titoli dei giornali, ma il vero cuore dei videogiochi batte spesso più forte nella scena indie. Si tratta di giochi che osano essere strani, emozionanti o semplicemente geniali senza il peso delle aspettative delle grandi case di produzione. E c’è di meglio! Non hai bisogno di una carta di credito per acquistarli. Grazie alle opzioni prepagate, che diventano sempre più flessibili, ora è possibile acquistare carte prepagate e immergersi in alcuni dei migliori titoli indie disponibili.

Ecco cinque gemme indie che meritano assolutamente un posto nella tua libreria digitale e, sì, sono tutte compatibili con Flexepin.

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1. Hades – Per i reali dei roguelike

La mitologia greca non è mai stata così elegante, né così punitiva. Hades, di Supergiant Games, unisce combattimenti hack-and-slash serrati a una trama avvincente che riesce in qualche modo a costruire la profondità dei personaggi attraverso la morte. Ogni partita è un’occasione per flirtare con gli dei, sbloccare tradizioni e padroneggiare nuove build. Il dialogo da solo vale il prezzo del gioco. Compra Flexepin su Eneba, un mercato digitale affidabile, e aggiudicati questo capolavoro mitologico senza alcuna complicazione.

2. Celeste – Per i perfezionisti dei platform

A prima vista, Celeste sembra un bellissimo platform in pixel art. Ma scavando più a fondo, diventa una storia di ansia, insicurezza e superamento di ciò che sembra impossibile. I comandi sono precisissimi, la colonna sonora è perfetta e ogni livello sembra realizzato a mano con amore (e un pizzico di minaccia). È il tipo di gioco che ti fa venire voglia di lanciare il controller per la frustrazione, solo per riprenderlo due secondi dopo con un sorriso determinato.

3. Loop Hero – Per i fanatici della strategia

Immagina un mondo bloccato in un loop infinito. Loop Hero è ciò che accade quando si mescolano meccaniche di combattimento automatico con la costruzione di mazzi, la gestione di basi e l’angoscia esistenziale. Sembra caotico, ma è incredibilmente coerente. Non controlli direttamente l’eroe, ma il mondo. Posiziona nemici, terreno e bottino per creare la corsa perfetta. È un capolavoro di narrazione minimalista e strategia massima.

4. Slay the Spire – Per gli appassionati di combattimenti con le carte

Roguelike + deckbuilder = ore di tempo perso. Slay the Spire ti catapulta in una torre piena di mostri, reliquie e combinazioni di carte che non vedono l’ora di stravolgere il gioco, nel miglior modo possibile. Ogni personaggio offre una strategia completamente diversa e nessuna partita è uguale all’altra. È uno di quei giochi a cui pensi di poter giocare per 15 minuti… e poi all’improvviso sono le 3 del mattino e stai cercando su Google “le migliori build di Silent”.

5. Spiritfarer – Per chi cerca storie profonde

Pronto a commuoverti? Spiritfarer rende la morte non solo sopportabile, ma anche bella. Nei panni di Stella, una traghettatrice verso l’aldilà, costruisci una barca, stringi amicizia con gli spiriti e aiutali a trovare la pace. La grafica disegnata a mano è stupenda e il gameplay, in parte simulatore di gestione e in parte montagna russa emotiva, ti rimarrà impresso a lungo dopo i titoli di coda.

Flexepin: indie friendly, approvato dai giocatori

Una delle cose migliori di questi giochi? Non richiedono un metodo di pagamento tradizionale. I giocatori che cercano modi alternativi e sicuri per fare acquisti online, possono acquistare i voucher Flexepin e usarli su tutte le piattaforme che supportano i codici prepagati. È un modo semplice, privato e perfetto per i giocatori attenti al budget che vogliono controllare le loro spese senza rinunciare al divertimento.

Quando sarai pronto per acquistare uno (o tutti) di questi successi indie, dai un’occhiata a Eneba, un mercato digitale in cui spesso è possibile trovare offerte, voucher e opzioni di pagamento, tra cui Flexepin, che rendono l’aggiunta di questi giochi alla tua libreria più semplice.