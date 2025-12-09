Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid promette maggiore potenza

L’espansione della gamma TUCSON compie un passo importante con l’introduzione del nuovo Plug-in Hybrid Model Year 2026. Una soluzione che consolida la presenza del SUV all’interno del segmento C-SUV e ribadisce la volontà del marchio di proseguire nella direzione dell’innovazione continua. La scelta di affiancare alla linea già esistente una variante ricaricabile nasce dall’esigenza di rispondere in modo più preciso alle dinamiche della mobilità attuale. Qui l’equilibrio tra efficienza e prestazioni rappresenta un elemento sempre più centrale. Il modello propone un approccio in cui la componente elettrica assume un ruolo quotidiano, mentre quella termica conserva la funzione di garantire percorrenze più estese. Il sistema ibrido unisce, infatti, il motore 1.6 T-GDI a una componente elettrica. Completati dal cambio automatico a sei rapporti. L’integrazione porta la potenza complessiva a 288 CV, risultato che si traduce in una risposta immediata e in una gestione più flessibile dei tragitti. Anche la scelta tra trazione anteriore e integrale contribuisce a rendere la versione plug-in particolarmente adattabile a scenari diversi.

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La proposta commerciale resta articolata nei tre allestimenti Business, Exellence e N Line. Ognuno di quest’ultimi conserva funzioni e dotazioni distintive. L’ingresso nella gamma è rappresentato dalla configurazione Business. Quest’ultima presenta un prezzo di partenza di 46.450 euro e la trazione anteriore come unica opzione. Tra le dotazioni figurano un display ad alta definizione da 12.3 pollici, al caricatore wireless per smartphone e al climatizzatore automatico bi-zona. A ciò si aggiungono sistemi dedicati alla sicurezza, come il Blind Spot Collision Avoidance Assist e la frenata autonoma con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti.

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Il livello superiore, l’Exellence, disponibile da 48.950 euro, introduce equipaggiamenti orientati al comfort avanzato. Tra cui i fari anteriori matrix Full LED Wide Projection, il portellone posteriore elettrico, l’Head-Up Display, il sistema audio Krell a otto canali con subwoofer e amplificatore e i sedili anteriori riscaldabili. La possibilità di scegliere tra trazione anteriore e integrale amplia ulteriormente il raggio d’azione del modello.

Infine, è disponibile la versione N Line, anch’essa a partire da 48.950 euro. Il carattere di tale versione si distingue per un’impronta estetica più sportiva. Evidenziata da cerchi da 19 pollici dal design specifico, paraurti dedicati e interni con cuciture a contrasto e sedili sportivi regolabili elettricamente e riscaldati, rivestiti in pelle e tessuto scamosciato. Anche in questo caso è disponibile la doppia opzione 2WD o 4WD. Con tale evoluzione, la gamma TUCSON accentua il proprio ruolo nel segmento, presentando una soluzione plug-in che integra tecnologia, efficienza e dotazioni.