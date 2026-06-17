Hyundai lancia la gamma GPL 2026 per KONA, i20 e BAYON

Hyundai GPL torna protagonista con la gamma Model Year 2026, che introduce nuovamente l’alimentazione a gas su KONA, i20 e BAYON. La casa coreana amplia così la scelta disponibile per gli automobilisti italiani, affiancando la tecnologia GPL alle altre motorizzazioni già presenti nella propria offerta.

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La nuova proposta nasce per rispondere alla crescente attenzione verso i costi di utilizzo dell’auto, offrendo una soluzione pensata per chi cerca maggiore efficienza nella mobilità quotidiana senza rinunciare a comfort, sicurezza e connettività. Il GPL continua infatti a mantenere un ruolo importante nel mercato italiano, con oltre 2,5 milioni di vetture circolanti e una quota compresa tra il 7% e il 10%. Secondo Hyundai, questa alimentazione permette di ridurre il costo chilometrico fino al 40% rispetto alla benzina, mantenendo autonomia e praticità.

KONA, i20 e BAYON ricevono il motore GPL 1.0 T-GDI

La nuova gamma utilizza il propulsore 1.0 T-GDI benzina/GPL, disponibile con potenze differenti in base al modello. Su Hyundai i20 e BAYON il motore raggiunge 84 CV, mentre su KONA GPL arriva a 110 CV.

Il SUV compatto KONA GPL propone la nuova motorizzazione negli allestimenti XTech e Business. La versione XTech parte da 27.350 euro e include una dotazione con cerchi in lega da 16 pollici, illuminazione LED, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, avviamento Smart Key e sistema Connected Car Navigation Cockpit. La variante Business, disponibile da 28.750 euro, aggiunge ulteriori elementi dedicati al comfort, tra cui supporto lombare elettrico, caricatore wireless per smartphone, sensore pioggia e retrovisore interno elettrocromico.

La compatta Hyundai i20 GPL arriva invece nell’allestimento Connectline, proposto da 22.250 euro con cambio manuale a sei rapporti. La dotazione comprende schermo da 10,25 pollici, navigazione, servizi Bluelink, aggiornamenti OTA e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Anche BAYON GPL è disponibile nelle versioni XTech e Business. Il modello punta su una combinazione tra dimensioni compatte, tecnologia digitale e sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense.

Versioni GPL allo stesso prezzo delle benzina

Uno degli elementi principali della nuova offerta riguarda il posizionamento economico. Hyundai propone infatti le versioni GPL allo stesso prezzo di listino delle equivalenti benzina, eliminando il sovrapprezzo iniziale per chi sceglie questa alimentazione.

Per accompagnare il debutto della gamma, il marchio propone inoltre formule dedicate tramite Hyundai Plus. La i20 GPL Connectline può essere acquistata da 16.750 euro oppure con una rata mensile da 75 euro per 35 mesi, con anticipo di 5.772 euro e valore futuro garantito di 10.903 euro.

La BAYON GPL XTech è disponibile da 17.700 euro o da 85 euro al mese per 35 mesi, mentre la KONA GPL XTech parte da 22.150 euro oppure da 139 euro al mese. Il programma Hyundai Plus consente al cliente di scegliere, alla fine del contratto, se sostituire la vettura con una nuova Hyundai, mantenerla oppure restituirla.