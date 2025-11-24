HyperOS 3 arriva su POCO e Redmi: le versioni rilasciate

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Per i primi tre dispositivi compatibili, il nuovo firmware è identificato con le sigle OS3.0.4.0.WOOMIXM per POCO X7 e Redmi Note 14 Pro, e OS3.0.2.0.WOJEUXM per POCO X7 Pro. Si tratta di un aggiornamento corposo da circa 6,5 GB, segno che l’intervento software va ben oltre un semplice update di sicurezza.

Le novità principali includono un’interfaccia più fluida e coerente con le nuove linee estetiche di Xiaomi, una gestione più intelligente delle risorse di sistema e funzionalità AI evolute, tra cui riconoscimento contestuale, suggerimenti predittivi e un nuovo assistente fotografico integrato.

Come di consueto, il rilascio avverrà in più fasi: alcuni utenti riceveranno la notifica prima di altri, mentre tutti potranno verificare manualmente la disponibilità accedendo al percorso Impostazioni → Info sul dispositivo → Aggiornamenti software.

Focus sull’esperienza utente e l’intelligenza artificiale

Con HyperOS 3, Xiaomi continua a spingere sull’integrazione tra intelligenza artificiale e produttività quotidiana. La nuova interfaccia introduce un sistema di suggerimenti dinamici capace di analizzare le abitudini d’uso dell’utente, proponendo scorciatoie, ottimizzazioni e automatismi. Anche la sezione Fotocamera beneficia di un rinnovato motore di elaborazione AI, migliorando la resa cromatica e la riduzione del rumore in condizioni di scarsa illuminazione. Tra le altre novità spiccano inoltre l’integrazione con i dispositivi dell’ecosistema Xiaomi Home, animazioni più fluide e tempi di risposta inferiori nella gestione multitasking, segno che l’azienda ha lavorato a fondo sull’ottimizzazione del kernel.

POCO F5 e F5 Pro entrano in fase di test

Parallelamente al rollout ufficiale, Xiaomi ha avviato i test interni di HyperOS 3 anche per POCO F5 e POCO F5 Pro. In questo caso, tuttavia, si tratta di una versione basata su Android 15, priva delle più recenti funzioni di AI introdotte con Android 16.

Le build di prova già individuate includono:

POCO F5: OS3.0.0.1.VMRINXM (India), OS3.0.0.1.VMREUXM (Europa)

POCO F5 Pro: OS3.0.0.1.VMNTRXM (Turchia), OS3.0.0.1.VMNTWXM (Taiwan), OS3.0.0.1.VMNRUXM (Russia), OS3.0.0.1.VMNEUXM (Europa)

Anche se non ancora disponibili al pubblico, queste build lasciano intendere che la release stabile globale non sia lontana.