Huawei Watch Fit 4: il prezzo AMAZON è uno dei migliori di sempre

Risparmiare sull’acquisto di uno smartwatch di ultima generazione è possibile direttamente con Amazon e la possibilità di mettere le mani su un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza. Huawei Watch Fit 4 è davvero questo, un dispositivo nato per stupire e rendere l’esperienza sicuramente più avvolgente e completa, ma con il minimo sforzo in termini di spesa complessiva.

La sua compatibilità è garantita e estesa alla maggior parte dei prodotti in commercio, ciò sta a significare che di base può essere utilizzato senza problemi con HarmonyOS, ma anche con Android e iOS, godendo praticamente di tutte le stesse identiche funzioni (solo con HarmonyOS ne abbiamo qualcuna in più). Il display è da 1,82 pollici di diagonale, è un AMOLED completamente touchscreen, che funziona benissimo e soprattutto ha colori vibranti con dettagli di livello nettamente superiore alla media.

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La cosa che notiamo è la presenza di un chip GPS integrato, ciò sta a significare che il consumatore può tranquillamente pensare di tracciare le proprie attività al polso, senza la necessità di fare affidamento su uno smartphone o un device esterno. Tuttavia è bene sottolineare che non può collegarsi alla rete standalone, difatti non integra la possibilità di utilizzare SIM e eSIM, ma è strettamente necessario essere collegati ad uno smartphone per garantire l’accesso a internet.

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Huawei Watch Fit 4: ecco quali sono gli sconti su Amazon

Tutti i consumatori che hanno sempre voluto acquistare Huawei Watch Fit 4 devono farlo subito, difatti la spesa finale per il suo acquisto è fortemente ridotta rispetto ai 199 euro previsti in origine. Il valore attuale finale dell’ordine è di soli 107 euro, raggiungendo così un risparmio che nessuno si aspettava di vedere. Ordinatelo subito al seguente link.