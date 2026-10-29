Huawei Pura 90 Plus ufficiale: sensore da 1 pollice e Kirin 9025

Huawei Pura 90 Plus è ufficiale in Cina e va a completare la famiglia Pura 90 con un modello che si colloca esattamente tra la versione base e la variante Pro. La mossa era stata anticipata nei giorni scorsi ed era abbastanza prevedibile, visto lo spazio rimasto libero nella gamma. Il nuovo arrivato punta soprattutto su due elementi, un comparto fotografico che sulla carta appare molto competitivo e un’autonomia di tutto rispetto.

Sul piano estetico le sorprese sono poche. Pura 90 Plus riprende lo stile degli altri smartphone della serie, a cominciare dal modulo fotografico triangolare dalle dimensioni decisamente generose, che resta il tratto più riconoscibile del design. Anche il corpo del dispositivo è piuttosto imponente, complice uno schermo da ben 6,8 pollici di diagonale. C’è però un dettaglio che lo distingue dai fratelli, perché qui i bordi sono leggermente lavorati invece che perfettamente piatti come sugli altri modelli della linea.

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Display, processore e memorie del Pura 90 Plus

Il pannello è un display OLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione 1,5K, pari a 2.848 x 1.276 pixel. La frequenza di aggiornamento è variabile e scende fino a 1 Hz per poi salire a 120 Hz quando serve maggiore fluidità. A proteggere lo schermo ci pensa il vetro Kunlun di seconda generazione, mentre la scocca vanta le certificazioni IP68 e IP69 contro polvere e acqua.

Sotto la scocca lavora il chip Kirin 9025, un dettaglio interessante perché si tratta di un processore più recente rispetto a quello che si ipotizzava fino a poco tempo fa. Secondo Huawei il nuovo SoC è fino al 20% più veloce del diretto predecessore, il Kirin 9020. Per il momento l’azienda non ha condiviso molte altre informazioni sulla piattaforma. La memoria RAM è da 12 GB, abbinata a tre tagli di archiviazione interna da 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Fotocamere, batteria e prezzi in Cina

Il cuore dell’offerta resta il reparto fotografico. La fotocamera principale da 50 megapixel sfrutta un sensore RYYB da 1 pollice con apertura variabile da f/1,6 a f/4,0, una soluzione che permette di gestire la quantità di luce in ingresso in modo molto flessibile. Accanto c’è un teleobiettivo con funzione macro da 48 megapixel, apertura f/2,1 e zoom ottico 4x. Completano il quadro un ultragrandangolare da 40 megapixel e un sensore multispettrale ausiliario da 1,5 megapixel, mentre sul fronte trova posto una camera da 13 megapixel per selfie e videochiamate.

Ottima anche la dotazione energetica, con una batteria da 5.700 mAh che supporta la ricarica cablata a 100 W e quella wireless a 80 W. Nonostante la capienza dell’accumulatore, il peso si ferma a circa 220 grammi con uno spessore di 8,3 millimetri. Le colorazioni disponibili sono quattro, ovvero Sunset Purple, Dawn Gold, Snow White e Obsidian Black.

Sul mercato cinese i prezzi partono da 5.499 renminbi, circa 739 euro, per la versione da 256 GB. La configurazione da 512 GB costa 5.999 renminbi, pari a circa 806 euro, mentre il modello da 1 TB arriva a 6.999 renminbi, ossia circa 940 euro.

Fonte: TecnoAndroid