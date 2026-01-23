Huawei FreeClip 2, auricolari open-ear più leggeri e intelligenti

Huawei amplia la propria offerta audio true wireless con il lancio dei nuovi HUAWEI FreeClip 2, auricolari completamente senza fili che puntano a ridefinire il concetto di open-ear unendo comfort, design e intelligenza artificiale. Il nuovo modello raccoglie l’eredità della prima generazione, migliorandone peso, vestibilità e prestazioni sonore, con l’obiettivo di accompagnare l’utente per l’intera giornata senza rinunce.

Con i nuovi auricolari, Huawei sfrutta tutto il meglio del nuovo design combinato a comfort e AI

Il cuore del progetto resta l’architettura C-bridge, elemento distintivo che fonde estetica e funzionalità. In questa seconda generazione la struttura è stata alleggerita e affinata, rendendo ogni auricolare più compatto e quasi impercettibile una volta indossato. Con un peso di poco superiore ai cinque grammi, FreeClip 2 si propone come una soluzione pensata non solo per l’ascolto, ma anche per uno stile di vita dinamico e continuo.

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Il comfort è stato al centro dello sviluppo. Huawei ha lavorato su materiali delicati sulla pelle e su una lega a memoria di forma, ottimizzando la geometria del supporto grazie ad un’analisi approfondita di migliaia di conformazioni dell’orecchio umano. Il risultato è una vestibilità più stabile e naturale, adatta a un utilizzo prolungato e a contesti diversi, dal lavoro allo sport leggero.

Funzionalità rinnovata per i nuovi FreeClip 2

Sul fronte audio, FreeClip 2 compie un deciso passo in avanti. Il nuovo driver a doppia membrana consente di ottenere un suono più corposo e una risposta più ampia, con bassi più presenti e un volume complessivamente più elevato rispetto al modello precedente. L’esperienza di ascolto resta aperta e ariosa, ma guadagna in profondità e precisione, riuscendo a valorizzare sia le voci sia le tracce più complesse.

Un ruolo chiave è affidato all’intelligenza artificiale. Il processore NPU integrato offre una capacità di calcolo nettamente superiore e abilita funzioni come il volume adattivo e il miglioramento vocale in tempo reale. Queste tecnologie permettono agli auricolari di adattarsi automaticamente all’ambiente circostante, garantendo chiarezza e comfort sia in spazi silenziosi sia in contesti affollati.

Anche le chiamate beneficiano di questo approccio smart. Il sistema a tre microfoni, supportato da algoritmi avanzati, lavora per ridurre il rumore di fondo e mantenere la voce sempre intelligibile, anche in situazioni complesse come i trasporti pubblici. L’adozione di soluzioni per limitare la dispersione del suono contribuisce inoltre a una maggiore privacy durante le conversazioni.

Stile e durabilità garantiti

Dal punto di vista pratico, FreeClip 2 punta su versatilità e resistenza. Gli auricolari possono essere indossati indifferentemente su entrambe le orecchie grazie ai canali audio autoadattativi e sono certificati contro polvere e acqua, risultando adatti all’uso quotidiano anche in condizioni meno favorevoli. L’autonomia complessiva raggiunge le 38 ore con la custodia di ricarica, mentre una singola carica consente fino a 9 ore di ascolto continuo.

Non manca l’attenzione allo stile. Huawei propone FreeClip 2 in diverse colorazioni, pensate per trasformare gli auricolari in un vero accessorio di moda, con finiture curate e superfici che richiamano texture tessili per un look più distintivo.

HUAWEI FreeClip 2 sono già disponibili in Italia al prezzo di 199 euro, con iniziative di lancio dedicate e un servizio che consente di sostituire un singolo auricolare smarrito o danneggiato a condizioni agevolate.