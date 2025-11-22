Huawei Enjoy 70X Premium è ufficiale, ecco le caratteristiche

Il produttore tech Huawei ha da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato cinese un nuovo smartphone della gamma Huawei Enjoy. Ci stiamo riferendo al nuovo Huawei Enjoy 70X Premium. Quest’ultimo è in realtà una nuova edizione del modello presentato durante lo scorso anno. Cambiano rispetto al passato alcune caratteristiche, fra cui il processore montato a bordo. Vediamo qui di seguito le novità.

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Huawei Enjoy 70X Premium è ufficiale, specifiche e prezzi

Huawei Enjoy 70X Premium è il nuovo smartphone di punta del produttore tech ed è stato annunciato in queste ore sul mercato cinese. Come già accennato in apertura, troviamo qui alcune novità rispetto al modello precedente. Cambia in primis il processore montato a bordo. Questa volta è infatti presente il soc HiSilicon Kirin 8000. A supportare le performance troviamo poi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno.

Cambiano poi rispetto al passato anche le colorazioni ufficiali. Il nuovo modello viene infatti distribuito nelle colorazioni ufficiali denominate Obsidian Black, Sand Gold e Starry Blue. Per il resto, abbiamo più o meno le stesse caratteristiche del predecessore. Sulla parte frontale è infatti presente un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.78 pollici con una risoluzione massima pari al FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

L’autonomia è invece affidata ad una batteria molto capiente pari a 6100 mah. Per ogni evenienza, è presente anche il supporto alla ricarica rapida da 40W. Il comparto fotografico è poi affidato ad un sensore fotografico principale da 50 MP più un secondo sensoee ausiliario. Sulla parte frontale è presente una fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone di Huawei, il nuovo Huawei Enjoy 70X Premium, sarà distribuito per il momento in Cina ad un prezzo iniziale di circa 230 euro al cambio attuale.