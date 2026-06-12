Huawei aumenta i prezzi degli smartphone dall’1 luglio: ecco perché

Huawei alza i prezzi degli smartphone, e lo fa mettendo nero su bianco una decisione che pesa parecchio sul portafoglio dei consumatori. Nei prossimi mesi i listini di mezzo settore sono destinati a salire, e adesso arriva la prima conferma ufficiale da parte di un colosso che in Cina è tornato a dettare legge. Il colpevole è sempre lo stesso, quella crisi delle memorie che da mesi sta facendo lievitare i costi di RAM e GPU sia per i privati che per le aziende. Chi assembla prodotti elettronici si trova davanti a rincari difficili da digerire, e una parte di questi finisce inevitabilmente sul cartellino del prezzo finale.

La decisione ufficiale e la data che conta

A mettere la firma su questo aumento è proprio Huawei, che ha comunicato tutto nelle scorse ore tramite il suo portale cinese. E c’è pure la data precisa: i nuovi listini scatteranno dal primo luglio. Nella nota, l’azienda spiega ciò che chi conosce un po’ di economia aveva già intuito da solo, ovvero che la mossa serve ad “alleviare la crescente pressione sui prezzi” delle componenti. Niente giri di parole, insomma. Il gigante cinese ammette apertamente di non poter più reggere da solo il peso dei rincari.

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Non è una buona notizia, questa, perché Huawei è tornata a dominare il mercato smartphone cinese dopo gli anni complicati legati al ban statunitense. Quando un leader del settore ufficializza una scelta così netta, il segnale che manda agli altri produttori è chiaro. Va detto che fuori dalla Cina, e soprattutto in occidente, Huawei è ormai l’ombra di quello che era un tempo, ma la sostanza non cambia: la direzione del mercato resta quella. C’è poco da fare, del resto. L’esplosione dell’intelligenza artificiale e la fame di componenti che si è portata dietro, unita a fornitori che non hanno potuto o voluto rispondere al picco di domanda, ci hanno trascinati dritti fin qui.

Cosa succede ai prezzi degli smartphone

Il mercato, va detto, finora ha retto. Però il peggio deve ancora arrivare. Gli analisti di TrendForce hanno fatto notare come nel primo trimestre dell’anno il business sia rimasto tutto sommato stabile, con un calo dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. I prezzi al pubblico non hanno subito scossoni perché i produttori hanno potuto attingere alle componenti in magazzino, quelle comprate quando ancora costavano cifre ragionevoli. Adesso, però, le scorte stanno finendo, e i salvagenti sono praticamente esauriti.

La previsione per la fine del 2026 fa venire i brividi. Sempre secondo gli analisti, la produzione di smartphone potrebbe crollare di oltre il 16%. Un numero che, tradotto in pratica, significa meno dispositivi sul mercato e prezzi che spingono verso l’alto, in una dinamica che difficilmente cambierà direzione nel breve periodo.