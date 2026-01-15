Huawei anticipa l’arrivo degli auricolari FreeClip 2 in Europa

Huawei si prepara ad ampliare la propria presenza nel segmento dell’audio open-ear anche in Europa. L’azienda ha infatti anticipato l’arrivo delle HUAWEI FreeClip 2, nuova generazione di auricolari “always-on” pensati per un utilizzo prolungato durante l’intera giornata.

Il mercato dell’audio open-ear sta vivendo una fase di crescita costante, spinto da utenti che cercano maggiore comfort, libertà di movimento e la possibilità di restare consapevoli dell’ambiente circostante. Una tendenza particolarmente forte tra chi vive contesti urbani e utilizza gli auricolari non solo per ascoltare musica, ma anche per lavoro, sport e comunicazione quotidiana.

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A distanza di circa due anni Huawei rinnova gli auricolari FreeClip con una nuova variante

Huawei è stata tra i primi grandi brand a puntare con decisione su questo formato. Con il lancio delle prime FreeClip nel 2023, l’azienda ha proposto un design a clip completamente diverso dai classici auricolari in-ear, ispirato più a un accessorio da indossare che a un dispositivo tecnologico tradizionale. L’obiettivo era chiaro: ridurre l’affaticamento e rendere l’audio parte naturale della giornata.

La prima generazione ha ottenuto risultati importanti: oltre 4 milioni di unità spedite a livello globale, il Good Design Award 2024 in Giappone e una buona accoglienza da parte della stampa internazionale. In Cina, secondo i dati IDC relativi al periodo gennaio-luglio 2025, le FreeClip sono tra gli auricolari open-ear più venduti.

Con le FreeClip 2, Huawei punta a consolidare questa posizione. Il nuovo modello mantiene il concept originale, ma promette miglioramenti su comfort, stabilità e qualità sonora, adattandosi meglio a stili di vita dinamici e a un utilizzo continuo. L’interesse iniziale sembra confermare le aspettative: in Cina, i preordini avrebbero superato le 80.000 unità nella prima ora, secondo quanto comunicato dall’azienda sui propri canali ufficiali.

Le FreeClip 2 sono state presentate a livello globale lo scorso 11 dicembre 2025 a Dubai, durante l’evento “Unfold the Moment”, dedicato ai prodotti di punta Huawei. Ora l’attenzione si sposta sull’Europa, dove il brand ha confermato l’arrivo imminente del nuovo modello.

In attesa di dettagli ufficiali su prezzi, colorazioni e disponibilità, Huawei ha attivato una fase di pre-registrazione che consente di ottenere un coupon sconto da 30 euro al momento del lancio. Ulteriori informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni.

Con questa mossa, Huawei ribadisce la propria intenzione di presidiare uno dei segmenti più interessanti dell’audio personale, puntando su soluzioni che privilegiano comfort e continuità d’uso rispetto all’isolamento totale.