Huawei alza i prezzi degli smartphone: ecco da quando e perché

Huawei alza i prezzi degli smartphone, e non è un capriccio: dietro la mossa c’è una catena di cause che sta toccando praticamente tutto il settore. Il punto di partenza è la crisi delle memorie, quella che da mesi sta facendo lievitare i costi di componenti come RAM e GPU, sia per i privati sia per chi compra in grande quantità. E quando i pezzi costano di più, prima o poi il conto arriva anche al cliente finale.

Il meccanismo è semplice da capire. Chi assembla smartphone si ritrova a pagare di più i componenti, prova ad assorbire una parte dell’aumento per restare competitivo, ma una quota finisce comunque sui listini. Nessuno ha la sfera di cristallo per dire con esattezza chi ritoccherà i prezzi e di quanto, però la direzione ormai sembra segnata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La decisione ufficiale di Huawei e la data dei nuovi listini

A mettere nero su bianco la propria scelta è stata Huawei, che ha comunicato il rincaro sul portale cinese dell’azienda. C’è anche una data precisa: i nuovi listini scatteranno dal primo luglio. Nella nota, l’azienda spiega quello che per chi mastica un po’ di economia è abbastanza intuitivo, ovvero che la mossa serve ad “alleviare la crescente pressione sui prezzi” delle componenti.

Va detto che parliamo di un colosso tornato a dominare il mercato smartphone cinese dopo gli anni complicati seguiti al ban statunitense. E il fatto che un leader del settore ufficializzi un aumento così netto non è certo una buona notizia per i consumatori. Fuori dalla Cina, e soprattutto in occidente, Huawei oggi è poco più dell’ombra di quello che era un tempo, ma in patria pesa eccome. Contro questa dinamica, però, c’è poco da fare: l’esplosione dell’intelligenza artificiale e la fame di componenti che si è portata dietro, unite a fornitori che non hanno potuto o voluto reggere il picco di domanda, hanno spinto tutti dritti verso la situazione di oggi.

Il peggio deve ancora arrivare, secondo le stime

Finora il mercato ha tenuto botta, ma il quadro rischia di peggiorare. Gli analisti hanno fatto notare come nel primo trimestre dell’anno il business sia rimasto sostanzialmente stabile, con un calo dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. I prezzi al pubblico non hanno subito scossoni forti per un motivo abbastanza pratico: i produttori hanno potuto attingere alle componenti già in magazzino, comprate quando ancora costavano cifre ragionevoli.

Adesso, però, quei salvagente stanno finendo. E qui arriva la parte che fa più impressione: la previsione per la fine del 2026 parla di una produzione di smartphone in calo di oltre il 16%. Un dato che racconta bene quanto la crisi delle memorie stia mordendo, e quanto poco margine abbiano i produttori per continuare a tenere i listini sotto controllo. La decisione di Huawei, in questo senso, somiglia più a un sintomo che a un’eccezione: è il segnale che le scorte accumulate negli anni più tranquilli non bastano più a fare da cuscinetto, e che il costo dei componenti è destinato a farsi sentire sempre di più sul cartellino finale degli smartphone.