House of the Dragon, Matt Smith si esprime sul destino di Daemon

House of the Dragon continua a tenere banco tra i fan, e stavolta la curiosità ruota attorno a un nodo cruciale della trama che riguarda Daemon Targaryen. A spegnere ma anche ad alimentare le aspettative ci pensa proprio chi quel personaggio lo interpreta, Matt Smith, che ha ammesso di non sapere ancora se gli sceneggiatori decideranno di restare fedeli al materiale originale per uno dei momenti più attesi della saga. Il riferimento è alla cosiddetta Battaglia sopra l’Occhio degli Dei, uno scontro che nei libri assume un peso enorme per l’arco narrativo di Daemon. Chi ha letto le pagine di partenza sa bene cosa dovrebbe accadere, ma sullo schermo le cose potrebbero prendere una piega diversa. E qui sta tutto il punto interrogativo che l’attore stesso non riesce a sciogliere.

Cosa ha detto Matt Smith

Le parole dell’interprete lasciano intendere un misto di speranza e incertezza. Smith ha detto chiaramente di non avere idea di come, o addirittura se, quella scena verrà portata davvero sullo schermo. Eppure una sensazione ce l’ha, e la riassume con una frase che dice molto: “Deve per forza andare a parare lì”. Una battuta che tradisce la convinzione che certi eventi narrativi, una volta messi in moto, difficilmente possano essere ignorati.

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Il fascino di questo passaggio sta proprio nel fatto che l’attore non gode di alcuna corsia preferenziale rispetto al pubblico. Anche lui, in un certo senso, aspetta di scoprire quale strada sceglieranno gli autori. La produzione di House of the Dragon ha già dimostrato in passato di sapersi prendere libertà rispetto al testo di riferimento, quindi nulla è davvero scontato finché non lo si vede succedere.

Perché conta così tanto per Daemon

Per chi segue la vicenda, l’Occhio degli Dei non è un dettaglio qualunque. Si tratta di un luogo carico di significato, attorno al quale ruotano alcune delle scelte più drammatiche legate al destino di Daemon Targaryen. La posta in gioco, sul piano emotivo e narrativo, è altissima, e una resa fedele oppure una deviazione dal canone cambierebbe parecchio la percezione del personaggio.

Smith sembra consapevole di tutto questo. Parla con il tono di chi conosce a fondo il materiale e ne intuisce le implicazioni, pur restando legato alle decisioni di chi scrive la sceneggiatura. È una posizione curiosa per un attore, quasi sospesa tra il desiderio di vedere realizzata una certa visione e la consapevolezza che la serie ha le proprie logiche. Quel “deve per forza andare a parare lì” resta la frase chiave di tutta la questione. Racchiude l’aspettativa di chi spera che la traiettoria del personaggio venga rispettata, senza però alcuna garanzia che questo accada. E finché gli sceneggiatori non sveleranno le loro carte, il futuro di Daemon rimane appeso a un filo, sospeso tra fedeltà ai libri e libertà creativa.