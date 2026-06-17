Honor X80 Pro Max avrà un display super luminoso con ben 10.000 nit

Il display dell’Honor X80 Pro Max punta a un primato che fino a poco tempo fa sembrava roba da fantascienza, e la parola chiave qui è proprio luminosità. Lo schermo del nuovo top di gamma cinese promette infatti di toccare i 10.000 nit di picco, un valore che butta giù una soglia psicologica importante nel settore degli smartphone. E non si parla di un dettaglio qualsiasi, perché la luminosità del pannello diventa decisiva quando il sole è alto e leggere le informazioni a schermo, all’aperto, diventa una piccola impresa.

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Honor lo ha fatto sapere su Weibo, anticipando l’arrivo dell’X80 Pro Max fissato per il 22 giugno. Non per niente nell’immagine condivisa sul social campeggia una spiaggia, scelta tutt’altro che casuale. Va detto con onestà che qui il marketing fa la sua parte. È quasi certo, anche se l’azienda non lo specifica, che quei 10.000 nit verranno espressi da una porzione minima dello schermo, quasi un singolo punto, con una schermata bianca e in condizioni piuttosto particolari. Numeri da vetrina, insomma, più che da uso quotidiano.

Batteria gigante e schermo a prova di urto

Resta comunque una bella dimostrazione di forza per l’azienda, che negli ultimi tempi sull’innovazione sta spingendo parecchio. Perché il display non è l’unica carta interessante in mano a questo dispositivo. L’X80 Pro Max monterà infatti una batteria da record, addirittura 11.000 mAh, una capacità mostruosa per uno smartphone. Eppure, e qui sta il bello, secondo le indiscrezioni lo spessore dovrebbe restare intorno agli 8 mm. Un equilibrio non scontato, considerando quanta energia ci sarà da stipare dentro la scocca.

Nel post su Weibo Honor ha lasciato cadere anche altri dettagli sulle specifiche del pannello. Tra questi spunta l’architettura Hummingbird 2.0, pensata per rendere la riproduzione dei video brevi fino al 40% più fluida. Una funzione che strizza l’occhio a chi passa ore tra contenuti veloci e scroll continui sui social, dove la fluidità fa davvero la differenza.

C’è poi il capitolo resistenza, che non è secondario. L’Honor X80 Pro Max arriva con la certificazione Gold Label a cinque stelle di SGS per la tenuta alle cadute. Sulla carta lo schermo sarebbe in grado di sopravvivere a impatti da altezze fino a 3 metri, un margine che fa stare più tranquilli chi ha l’abitudine poco felice di far scivolare il telefono dalle mani.