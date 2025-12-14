Honor Win sostituirà la serie Honor GT

Il produttore tech Honor dovrebbe presentare tra non molto la nuova serie di smartphone ds gaming top di gamma denominata Honor GT2. Tuttavia, sembra che ci saranno alcuni cambiamenti piuttosto importanti. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato che l’azienda potrebbe sostituire questa serie con una nuova, denominata invece Honor Win. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Honor Win, la nuova serie di smartphone potrebbe sostituire la serie Honor GT

Secondo quanto è emerso in queste ore, la serie di smartphone da gaming Honor GT potrebbe essere presto sostituita da una nuova serie. A rivelare queste informazioni è stato un leaker piuttosto noto del settore, ovvero il leaker Digital Chat Station, tramite un post sulla propria pagina sul social cinese Weibo. Stando alle sue parole, l’azienda potrebbe introdurre molto presto sul mercato la nuova serie di smartphone denominata Honor Win.

Oltre alle parole del leaker, i nuovi smartphone in questione sono stati anche avvistati in rete in alcune immagini renders che ne hanno anche confermato il design. Stando alle immagini pubblicate, i nuovi smartphone dell’azienda saranno distribuiti sul mercato in almeno tre colorazioni, ovvero Black, Bluetooth e Cyan. Sul retro, gli smartphone avranno un modulo fotografico piuttosto esteso di forma rettangolare. Al suo interno, troveranno posto almeno tre sensori fotografici più un piccolo flash LED. In alto sul lato destro del modulo fotografico troverà poi posto il logo Win della nuova serie.

Oltre a questo, abbiamo qualche informazione riguardante le presunte specifiche. Secondo quanto è emerso in rete, il modello base Honor Win sarà alimentato dal processore top di gamma Snapdragon 8 Elite Gen. Il modello più prestante Honor Win Pro, invece, potrà vantare la presenza del processore ultra potente Snapdragon 8 Elite Gen 5. Questi smartphone dovrebbero essere inoltre i primi ad avere una batteria impressionante da ben 10.000 mah.