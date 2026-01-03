Honor Power 2, prestazioni elevate confermate da AnTuTu

Il prossimo 5 gennaio 2026 il produttore tech Honor presenterà in veste ufficiale sul mercato mobile il suo nuovo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al prossimo Honor Power 2. Quest’ultimo stupirà non solo per la sua enorme batteria ma anche per la sua potenza. Sul noto portale di benchmark AnTuTu lo smartphone ha infatti raggiunto punteggi di rilievo.

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Honor Power 2 ottiene ottimi punteggi sul portale di benchmark AnTuTu

Il prossimo smartphone di casa Honor stupirà anche dal punto di vista delle performance. Questo è quello che è emerso sul prossimo Honor Power 2 grazie ai risultati dei benchmark del portale AnTuTu. Lo smartphone in questione è infatti riuscito a totalizzare dei punteggi davvero di rilievo, pari a oltre 2,4 milioni di punti. Un punteggio così elevato è stato possibile anche grazie alla presenza di un processore estremamente potente.

I benchmark hanno infatti rivelato la presenza a bordo del potente soc di casa MediaTek, in particolare del soc MediaTek Dimensity 8500. Ma una delle vere chicche di questo smartphone sarà sicuramente la batteria. A bordo, infatti, ci sarà una batteria con una capienza pari ad addirittura 10.080 mah. Una capienza davvero enorme, che dovrebbe senz’altro garantire dei risultati eccezionali dal punto di vista dell’autonomia. Secondo i rumors ed i leaks, non dovrebbe mancare poi nemmeno il supporto alla ricarica rapida da 80W.

I rumors hanno poi rivelato anche altre caratteristiche tecniche. Honor Power 2 sarà dotato di uno schermo con tecnologia OLED di tipo LTPS con una diagonale pari a 6,79 pollici e con una risoluzione massima di 1,5K. La frequenza di aggiornamento sarà pari a 120Hz con una luminosità di picco pari a 8000 nits. Il comparto fotografico includerà invece almeno due sensori fotografici, di cui uno principale da 50 MP e un sensore grandangolare da 8 MP. La fotocamera anteriore per i selfie sarà invece da 16 MP.

Per l’ottica, la parte posteriore può contenere una doppia fotocamera da 50MP (Main) + 5MP (Ultra Wide) .