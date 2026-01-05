Il nuovo Honor Power 2 si prepara a entrare sul mercato con una caratteristica che cattura subito l’attenzione: una batteria da ben 10.080 mAh, una capacità che supera di gran lunga quella di molti top di gamma attuali e che si avvicina a quella di un powerbank integrato. Accanto a questo, il design non passa inosservato: l’isola fotografica e la colorazione arancione ricordano da vicino l’iPhone 17 Pro, generando un mix tra estetica familiare e dimensioni generose che punta a conquistare gli utenti che cercano autonomia e stile.

Design ispirato e varianti disponibili

Honor ha optato per una scocca elegante in metallo che integra senza compromessi la grande batteria interna. L’isola fotografica a triangolo conferisce al retro un look immediatamente riconoscibile. Il dispositivo arriverà in tre varianti colore: arancione, nero e bianco con riflessi marmorei, tutte con uno spessore di 7,98 mm e un peso di 216 grammi. Nonostante le dimensioni della batteria, il telefono mantiene un profilo relativamente compatto, grazie all’uso del silicio-carbonio, tecnologia che consente di ottimizzare la densità energetica senza aumentare eccessivamente lo spessore. La ricarica rapida a 80 W è praticamente necessaria per sfruttare pienamente i 10.080 mAh, garantendo un’autonomia di giorni con un utilizzo intenso.

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Specifiche tecniche e comparto fotografico

Il cuore del dispositivo è il MediaTek Dimensity 8500 Elite, affiancato da 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage a seconda della configurazione. Il comparto fotografico principale include un sensore da 50 megapixel con apertura f/1,88, mentre la fotocamera frontale arriva a 16 megapixel, sufficiente per selfie e videochiamate di alta qualità. Il display è un AMOLED da 6,79 pollici con risoluzione 1,5K, luminosità massima dichiarata di 8.000 nit e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, caratteristiche che garantiscono ottima leggibilità sotto la luce diretta e fluidità nelle animazioni e nei giochi.

Autonomia e performance

Grazie alla batteria massiccia e al chip efficiente, Honor Power 2 promette una delle autonomie più lunghe del mercato medio gamma, ideale per chi non vuole preoccuparsi di ricariche frequenti. L’ottimizzazione energetica e la ricarica rapida rendono l’esperienza quotidiana particolarmente comoda, anche con un utilizzo intenso di social, video e gaming. Il lancio iniziale è previsto in Cina il 5 gennaio 2026, mentre il prezzo ufficiale non è ancora stato comunicato. Resta da vedere se Honor deciderà di portare il Power 2 anche sul mercato internazionale, dove il confronto con altri medio gamma premium sarà immediato.