Honor Play 60A 5G, arrivano nuove conferme sulle specifiche

Un nuovo smartphone del produttore tech Honor è all’orizzonte. Ci stiamo riferendo al prossimo Honor Play 60A 5G. Quest’ultimo sembra che arriverà molto presto sul mercato mobile, dato che in queste ore hanno ricevuto diverse certificazioni di rilievo. Grazie a queste certificazioni, sono poi fortunatamente emerse alcune delle sue future caratteristiche tecniche. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Honor Play 60A 5G riceve alcune certificazioni, ecco cosa sappiamo

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di casa Honor ha ricevuto diverse certificazioni. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Honor play 60A 5G. Quest’ultimo, in particolare, è al momento noto con il numero di modello NLA-AN00. Dal punto di vista dimensionale, è stato rivelato che lo smartphone misurare 167 × 77 × 7.89 mm , il tutto con un peso di soli 186 grammi. Questo lo rende decisamente più sottile e leggero rispetto al suo predecessore.

Oltre a questo, è emerso che lo smartphone avrà sul fronte un display piuttosto ampio, con una diagonale pari a 6.75 pollici. La risoluzione sembra che sarà pari a 720 x 1600 pixel. Per il momento, però, non sappiamo con esattezza se il pannello sarà un AMOLED o un IPS LCD e non sappiamo quanto sarà elevata la frequenza di aggiornamento dello schermo, anche se immaginiamo che sarà pari ad almeno 90Hz.

Per quanto riguarda le prestazioni, sembra che a muovere il tutto ci sarà un processore octa core da 2.2GHz in grado a quanto pare di supportare le nuove reti di quinta generazione. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, sembra che a bordo ci sarà una batteria davvero 5130 mah. Si tratta di una capienza leggermente inferiore rispetto a quella del suo predecessore, che poteva invece vantare la presenza di una batteria con una capienza pari a ben 6000 mah. Ci saranno poi una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera anteriore da 5 MP.