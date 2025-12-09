Honor Magic8 Lite è ufficiale, specifiche e prezzi

Il produttore di Honor continua a sfornare nuovi prodotti. L’ultimo ad essere stato annunciato sul mercato mobile il nuovo Honor Magic 8 Lite. Si tratta del device più economico della serie. Nonostante questo, il nuovo smartphone dell’azienda presenta comunque delle caratteristiche degne di nota. Tra queste, spicca la presenza di una batteria davvero enorme, con una capienza pari ad addirittura 7500 mah. Vediamo qui di seguito il resto delle caratteristiche.

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Honor annuncia ufficialmente il nuovo Honor Magic 8 Lite

Honor Magic 8 Lite è il nuovo smartphone che il produttore tech ha presentato in queste ore sul mercato mobile. Come già accennato in apertura, quest’ultimo vanta delle caratteristiche tecniche davvero interessanti, nonostante si tratti dello smartphone più economico della serie. È ad esempio presente una batteria davvero enorme pari ad addirittura 7500 mah. Gli utenti potranno poi usufruire del supporto alla rapida pari ad addirittura 66W.

Oltre a questo, lo smartphone dispone poi di un importante display sul fronte. Si tratta di un pannello con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.79 pollici. La risoluzione è pari a 1200×2640 pixel ed è anche presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. La luminosità di picco arriva ad addirittura 6000 nits. Anche il comparto fotografico è degno di nota. Il nuovo device dell’azienda dispone infatti di un sensore fotografico principale da ben 108 MP. Quest’ultimo è poi accompagnato da un sensore grandangolare da 5 MP. Sul fronte la fotocamera anteriore per i selfie è pari a 16 MP.

Per quanto riguarda le prestazioni, a bordo è presente uno dei processori di fascia media di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 6 Gen 4. Quest’ultimo viene supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB oppure 512 GB di storage interno.

Il nuovo Honor Magic 8 Lite sarà disponibile all’acquisto nelle colorazioni Forest Green, Midnight Black e Reddish Brown. L’azienda non ha ancora comunicato i prezzi.