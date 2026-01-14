Honor Magic 8 Air spunta in una nuova immagine

Si torna a parlare di uno degli smartphone più chiacchierati del produttore tech Honor. Ci stiamo riferendo al prossimo Honor Magic 8 Air, il quale dovrà sfidare i big del settore Apple e Samsung con gli smartphone sottili iPhone 17 Air e Samsung Galaxy S25 Edge. Anche il nuovo modello di Honor si distinguerà per la sua estrema sottigliezza. In queste ore, lo smartphone è stato avvistato in una nuova immagine renders.

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Honor Magic 8 Air, il nuovo device avvistato in una immagine renders

Nel corso delle ultime ore il prossimo Honor Magic 8 Air è stato avvistato in una nuova immagine renders. Come già accennato in apertura, questo modello competerà con i rivali iPhone 17 Air e Samsung Galaxy S26 Edge per la sua sottigliezza. Dalla nuova immagine emersa in rete possiamo osservare ancora una volta il suo design.

Quest’ultimo, in particolare, sembra strizzare l’occhio al rivale di casa Apple, almeno dal punto di vista estetico. Sul retro sarà infatti presente un rialzamento della backcover proprio dove sarà posizionato il modulo fotografico. A differenza della controparte di casa Apple, il nuovo smartphone di Honor potrà contare sulla presenza di tre sensori fotografici posteriori. Il flash LED sarà posizionato al di sotto di questa zona rialzata, sul lato sinistro.

L’immagine renders in questione ci ha dato poi la possibilità di osservare lo smartphone nella colorazione White. Una delle caratteristiche più importanti riguarderà però lo spessore dello smartphone. Il nuovo Honor Magic 8 Air dovrebbe infatti avere uno spessore complessivo di 6.1 mm. Il tutto , poi, mantenendo un peso tutto sommato contenuto. Si parla infatti di un peso di soli 155 grammi. Se sarà realmente così, il nuovo device di Honor sorpasserà i rivali di Apple e Samsung, che hanno invece un peso rispettivamente pari a 165 grammi e 163 grammi.

Insomma, Honor Magic 8 Air stupirà e darà senz’altro filo da torcere ai suoi rivali.