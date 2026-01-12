ho. Mobile: il 5G arriva con 150GB nel 2026, il prezzo bloccato per sempre

Tra i provider più attivi nel mondo della telefonia mobile non poteva che esserci uno dei gestori più celebri degli ultimi tempi, ovvero ho. Mobile. Il colosso si inserisce con una formula pensata per ridurre al minimo le barriere iniziali e offrire una dotazione completa fin dal primo mese. L’idea alla base è chiara: una tariffa unica, senza sorprese, accompagnata da modalità di attivazione pensate per adattarsi a esigenze diverse.

Il canone mensile è fissato a 9,95 euro, una cifra che resta invariata per sempre e che include un pacchetto dati e servizi in linea con le richieste più attuali. A rendere più accessibile l’ingresso contribuisce anche il mese in omaggio, che consente di iniziare a utilizzare la linea senza incidere subito sulla spesa mensile.

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Dati abbondanti e servizi inclusi

All’interno dell’offerta trovano spazio 150 giga per la navigazione in 5G, affiancati da minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti. Una combinazione che copre sia l’uso intensivo dei dati sia le comunicazioni tradizionali, mantenendo una struttura facile da comprendere.

Tra i servizi inclusi spicca anche l’assistenza tramite WhatsApp, un canale ormai centrale per chi preferisce un contatto diretto e rapido con il supporto clienti, senza passaggi intermedi o call center tradizionali.

Costi iniziali chiari e attivazione su misura

L’attivazione prevede un costo a partire da 2,99 euro una tantum, che varia in base all’operatore di provenienza per chi porta il proprio numero. La stessa cifra vale anche per chi sceglie un nuovo numero. In entrambi i casi, la SIM è gratuita, mentre è richiesta una prima ricarica da 10 euro, necessaria per coprire il costo del primo rinnovo. Il totale iniziale da sostenere è quindi di 12,99 euro.

Per chi punta sulla rapidità, è disponibile anche la eSIM, con un costo di 1,99 euro e tempi di attivazione ridotti, senza attese per la consegna della SIM fisica. Le modalità di attivazione includono il pagamento online con consegna a domicilio, il ritiro e l’attivazione in edicola o tabaccheria, oppure l’attivazione digitale immediata con eSIM.