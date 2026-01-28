ho. Mobile abbassa l’attivazione sulle offerte 5G per chi cambia operatore

Ho. Mobile introduce una modifica mirata alle sue proposte 5G, intervenendo sul costo di attivazione per una parte ben precisa di utenti. L’operatore virtuale ha deciso di ridurre in modo significativo la spesa iniziale richiesta a chi effettua la portabilità del numero da TIM, WindTre e Very, rendendo più accessibile il passaggio verso alcune delle offerte più ricche del catalogo.

Cosa cambia per le offerte 5G da 150 e 250 giga

La novità riguarda esclusivamente le offerte 150 giga a 9,95 euro al mese e 250 giga a 11,95 euro al mese, entrambe abilitate al 5G. Per chi proviene da TIM, WindTre o Very, il costo di attivazione una tantum scende da 29,90 euro a 2,99 euro, allineandosi così alle condizioni già previste in caso di portabilità da iliad e da altri operatori virtuali.

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Si tratta di una riduzione netta che incide soprattutto sulla spesa iniziale, uno degli aspetti spesso valutati con maggiore attenzione al momento del cambio operatore. Le condizioni mensili restano invariate, così come i contenuti delle offerte coinvolte.

I casi in cui il prezzo resta invariato

La promozione non si estende a tutti i possibili passaggi. Per chi arriva da Vodafone o Fastweb, il costo di attivazione delle stesse offerte 150 e 250 giga rimane fissato a 29,90 euro una tantum. Nessuna variazione nemmeno per chi sceglie altre offerte Ho. presenti a catalogo: in questi casi, indipendentemente dall’operatore di provenienza, il prezzo di attivazione continua a essere pari a 29,90 euro.

In sostanza, lo sconto è circoscritto a due specifiche tariffe e a tre operatori di provenienza ben definiti, senza effetti sul resto della gamma. .