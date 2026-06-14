HKC presenta il primo monitor Mini-LED a 1000Hz: addio OLED?

Nel mondo dei pannelli per il gaming, parlare di un monitor Mini-LED da 1000Hz sembra quasi fantascienza, eppure è proprio questo il colpo grosso che il brand cinese HKC, insieme ai suoi marchi satellite AntGamer e KOORUI, ha deciso di mettere sul tavolo. Una mossa che, almeno sulla carta, riscrive un pezzettino di storia di questo settore, perché finora la corsia veloce dei refresh rate altissimi era quasi sempre appannaggio della tecnologia OLED.

La presentazione non si è limitata a un singolo prodotto. HKC ha tirato fuori dal cilindro un’intera gamma pensata per coprire ogni tipo di esigenza, dal giocatore che vive di frame al secondo fino a chi cerca qualcosa di più orientato al lavoro e alla precisione cromatica. Ma diciamoci la verità, il pezzo che ha catalizzato l’attenzione è uno solo, ed è quello che porta la frequenza di aggiornamento a numeri che fino a poco fa nemmeno si sognavano.

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Tanta carne al fuoco tra OLED e Mini-LED

La famiglia di nuovi monitor gaming firmati HKC e soci si presenta piuttosto variegata. Da una parte troviamo i pannelli OLED, ormai diventati lo standard di riferimento per chi vuole il massimo in termini di neri profondi e tempi di risposta fulminei. Dall’altra ci sono le soluzioni basate su tecnologia Mini-LED, che puntano su una retroilluminazione gestita a zone per offrire luminosità importanti e un contrasto notevole senza i compromessi tipici degli schermi più tradizionali.

Il punto interessante è proprio l’incrocio tra queste due strade. Vedere un Mini-LED spingersi fino ai 1000Hz è qualcosa di poco comune, dato che di solito sono i pannelli OLED a vantare le frequenze più estreme. Se il prodotto manterrà le promesse, potrebbe diventare un’alternativa concreta per chi vuole velocità da gaming competitivo ma non vuole rinunciare alla luminosità che il Mini-LED sa garantire.

Accanto al modello di punta, il marchio AntGamer e l’altro sub-brand KOORUI hanno completato il quadro con proposte che spaziano dal gaming puro fino alle applicazioni più professionali. Insomma, c’è materiale per tutti i gusti e tutte le tasche, almeno in teoria.

I dubbi sul prezzo e sull’arrivo da noi

Qui però arriva la parte meno entusiasmante. Tutta questa abbondanza di novità si scontra con due grossi punti interrogativi che pesano parecchio: i prezzi e la disponibilità sul mercato italiano. Al momento non ci sono cifre ufficiali, quindi è impossibile capire quanto possa costare entrare in possesso di uno di questi pannelli, in particolare il famoso modello da 1000Hz.

Discorso simile per quanto riguarda la distribuzione. L’arrivo di questi monitor in Italia resta tutt’altro che scontato, e per ora chi sperava di poterli acquistare nel nostro Paese dovrà mettersi l’animo in pace e armarsi di pazienza. HKC e i suoi marchi hanno radici cinesi, e capita spesso che prodotti di questo tipo facciano fatica ad approdare sui mercati europei in tempi rapidi, quando ci arrivano.

Per il momento, quindi, la presentazione di questa nuova famiglia di display vale soprattutto come dichiarazione di intenti e come segnale di dove sta andando il settore. Il fatto che un produttore decida di portare la tecnologia Mini-LED a una frequenza di aggiornamento così spinta racconta bene quanto la competizione tra i vari brand stia diventando agguerrita, con la rincorsa a specifiche sempre più estreme che non accenna a rallentare.