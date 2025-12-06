Helldivers: il regista di Fast & Furious lo trasformerà in un film

La lista di videogiochi che riceveranno una trasposizione cinematografica si allunga, da Hollywood ci arriva infatti la conferma che Helldivers, dopo il successo di Helldivers 2, diventerà un film, cosa che tra l’altro suscita una legge ironia dal momento che il titolo stesso si ispira ad un film rilasciato in passato, ovvero Starship Troopers, film sci-fi/satirico di Paul Verhoeven esordito nell’ormai lontano 1997 e diventato nel tempo una sorta di cult.

Sony Pictures e PlayStation Productions tra l’altro, hanno già deciso quale sarà il regista che porterà sul grande schermo il successo del titolo dedicato ai super soldati, il regista prende il nome di Justin Lin, colui che ha diretto Fast & Furious trasformandolo nella serie che conosciamo macina miliardi. (l’uomo ha preso in mano il franchising da Tokyo Drift e non l’ha mollato più, solo in Fast X l’uomo ha avuto un ruolo secondario seppur presente).

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In arrivo il film

Il regista in questione collaborerà con alcune figure di spicco di Sony ma anche esterne, nello specifico la sceneggiatura è stata approvata da Gary Dauberman, nome di punta dell’horror moderno con It e Annabelle, il regista nel dettaglio vede il suo non essere un gamer come un’arma vincente e non un problema dal momento che ciò gli permetterà di offrire un’impronta spiccatamente cinematografica al film e non votata ai videogiochi, nel dettaglio parliamo di uno sviluppo profondo dei personaggi e soprattutto della lore attorno a quest’ultimi, dinamica che anche Sony ritiene potenzialmente vincente per offrire una trasposizione che sia giusta, dopotutto parliamo di un film e non di un videogioco.

Si tratta dell’ennesimo passo di Sony all’interno del mondo delle trasposizioni cinematografiche che mostra come l’azienda voglia cavalcare la cresta dell’onda inaugurata con titoli di altissimo livello come Uncharted (film), Twisted Metal e The Last of Us (serie TV), i quali hanno riscosso un successo indiscutibile.