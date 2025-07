The Last of Us Parte 2 Remastered: arriva una nuova modalità

Naughty Dog ha deciso di sorprendere i propri fan con una novità particolarmente interessante. A tal proposito, l’azienda ha presentato un un aggiornamento gratuito per The Last of Us Part II Remastered. Quest’ultimo apporta un cambiamento importante per l’intera esperienza narrativa del gioco. Nel dettaglio, l’ultima novità riguarda l’introduzione di una nuova modalità. La quale consente di affrontare il gioco seguendo un ordine cronologico degli eventi. Tale scelta segna una deviazione importante rispetto alla narrazione originale del gioco. Quest’ultima, infatti, è incentrata su una struttura non lineare ricca di flashback e salti temporali.

Nella nuova modalità, gli eventi si susseguono secondo la loro effettiva sequenza temporale. Opzione che permette al giocatore di vivere la storia con uno sguardo nuovo. Le vicende di Abby ed Ellie vengono così presentate in modo più diretto. Riducendo la complessità strutturale, ma senza intaccare la densità emotiva della trama. È una soluzione ideale tanto per i giocatori che vogliono rivivere l’esperienza da un’altra prospettiva quanto per chi si avvicina per la prima volta al titolo videoludico.

E non è tutto. L’aggiornamento arricchisce anche la modalità roguelike Senza ritorno. Qui sono state introdotte nuove skin per Joel e Tommy che li trasformano nei fratelli Drake. Ovvero Nathan e Sam, protagonisti della celebre serie Uncharted. Si tratta di un omaggio che gioca con l’identità dello studio e celebra il passato di Naughty Dog con una vena di ironia e affetto per il proprio universo creativo. Per ottenere questi costumi speciali sarà necessario completare la modalità cronologica. Incentivando i giocatori a provarla almeno una volta. In tal modo, Naughty Dog dimostra ancora la propria attenzione verso la community. Ciò proponendo contenuti che valorizzano il proprio passato e che allo stesso tempo offrono nuove chiavi di lettura per le sue opere più recenti.