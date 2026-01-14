Happy Birthday Wikipedia: 25 anni di sapere che continua a crescere

Fondata il 15 gennaio 2001 negli Stati Uniti, Wikipedia spegne quest’anno venticinque candeline come l’enciclopedia online più consultata al mondo. Con circa 350 edizioni linguistiche e quasi due miliardi di accessi unici mensili, il progetto ha consolidato un ruolo centrale nella diffusione del sapere. Il riconoscimento come bene pubblico digitale da parte delle Nazioni Unite ha certificato un percorso costruito su accessibilità, neutralità e condivisione. Wikipedia ha saputo mantenere una struttura aperta, fondata sulla collaborazione volontaria e sulla trasparenza dei processi decisionali. La conoscenza viene proposta come patrimonio comune, disponibile senza barriere economiche o tecnologiche, con contenuti verificabili e fonti dichiarate.

Un modello editoriale unico

Fin dalle origini, il progetto si è distinto per l’adozione del punto di vista neutrale, per l’attenzione all’affidabilità delle fonti e per la possibilità di intervenire liberamente sulle voci. L’errore non viene nascosto ma discusso pubblicamente, corretto attraverso un confronto aperto che segue regole condivise. L’assenza di una redazione tradizionale non ha impedito la costruzione di un sistema solido, basato su responsabilità collettiva e controllo reciproco. Anche con l’ascesa dei social network, delle piattaforme di intrattenimento e dell’intelligenza artificiale, Wikipedia ha continuato a operare senza inseguire la monetizzazione, rimanendo fedele a una visione libera e collaborativa dell’informazione. La centralità del contributo umano resta un elemento distintivo, capace di garantire contenuti contestualizzati e verificati.

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La forza della comunità italiana

Nel maggio 2001 è nata Wikipedia in lingua italiana. Nel tempo ha raggiunto quasi due milioni di voci, con sette miliardi di consultazioni nell’ultimo anno. Si parla di circa tre milioni di utenti registrati e una media di 30mila contributori mensili impegnati nell’aggiornamento delle informazioni. Il lavoro dei volontari ha permesso una crescita costante, adattata ai cambiamenti culturali e tecnologici. Secondo quanto affermato dal presidente di Wikimedia Italia Ferdinando Traversa, il progetto ha tratto forza da un internet inizialmente decentralizzato, basato sul dialogo e sullo scambio di idee.

Con il tempo, l’espansione delle grandi piattaforme ha ridotto gli spazi pubblici della rete, mentre Wikipedia è rimasta coerente con i propri valori. Com’è stato possibile? Considerando un universo pieno di algoritmi, qui la comunità di volontari viene indicata come presidio di informazione umana, capace di mantenere credibilità e apertura, senza “computerizzazione”. Ora, dopo venticinque anni, l’enciclopedia continua a crescere senza rinunciare alla propria identità.