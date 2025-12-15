Hacker arrestati: possedevano svariati dispositivi hi-tech

La recente operazione delle forze dell’ordine a Varsavia ha riaperto interrogativi rilevanti sul ruolo delle tecnologie digitali avanzate nel contesto della sicurezza europea. L’episodio si distingue per le implicazioni che emergono dall’insieme dei fatti accertati e ora al vaglio della magistratura. Al momento, anche un controllo apparentemente ordinario può assumere un peso significativo. Nel dettaglio, l’attenzione della polizia si è concentrata su un’auto con targa straniera che transitava nel centro della capitale polacca. Il comportamento dei passeggeri, descritti come visibilmente agitati, ha indotto gli agenti a procedere con verifiche approfondite. Sul del veicolo viaggiavano tre cittadini ucraini, di età compresa tra i 39 e i 43 anni, che hanno riferito di svolgere attività nel settore informatico e di essere diretti verso la Lituania. Le spiegazioni fornite non hanno però chiarito le ragioni della tensione mostrata durante il controllo. La perquisizione successiva ha portato alla scoperta di un ampio insieme di dispositivi hi-tech, la cui varietà ha immediatamente suscitato interesse investigativo.

Arrestato un gruppo di hacker con arsenale hi-tech

Tra il materiale rinvenuto figuravano computer portatili, router modificati, schede SIM utilizzabili su scala internazionale, telecamere compatte, supporti di memoria criptati e strumenti per comunicazioni cifrate. In particolare, è stata accertata la presenza di apparecchiature note nell’ambito della sicurezza informatica professionale. Come il Flipper Zero, capace di emulare protocolli RFID, NFC e Bluetooth, e il rilevatore K19 RF/GS, utilizzato per individuare trasmissioni radio nascoste. La combinazione di strumenti destinati sia all’analisi offensiva sia alla contro-sorveglianza ha contribuito a rafforzare i sospetti.

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Tutto il materiale sequestrato è stato trasferito al Central Bureau for Combating Cybercrime (CBZC), che ha avviato accertamenti. Gli specialisti sono riusciti a recuperare una parte dei dati archiviati, mentre altri contenuti restano protetti da sistemi di crittografia avanzata, la cui decodifica richiede ulteriori analisi. Sulla base degli elementi emersi, la procura distrettuale Śródmieście – Północ ha formalizzato accuse che includono la tentata frode informatica, il possesso di software destinato ad attività criminali e la preparazione di accessi non autorizzati a dati ritenuti sensibili per la sicurezza nazionale. Il tribunale ha disposto per i tre indagati una custodia cautelare di tre mesi. Le indagini sono in corso e non si esclude il coinvolgimento di altri soggetti.