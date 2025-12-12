GTA Online: A Safehouse in the Hills, il nuovo DLC nasconde tante feature oltre le ville

Il nuovo DLC di GTA Online intitolato “A Safehouse in the Hills” rilasciato da Rockstar Games ha calamitato l’attenzione dei giocatori soprattutto per le nuove proprietà introdotte. Le tre ville acquistabili possono diventare il nuovo quartier generale dei giocatori in quanto sarà possibile gestire tutti i propri business da un unico luogo.

Delle tre super-case disponibili per l’acquisto abbiamo parlato nell’approfondimento dedicato mentre in questo articolo ci concentreremo sulle altre novità altrettanto degne di nota. Infatti, gli sviluppatori hanno lanciato anche il nuovo Rockstar Mission Creator.

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Questo strumento permette ad ogni giocatore di progettare, costruire e condividere le proprie Missioni. Il toolkit mette a disposizione degli utenti tutti gli asset necessari a creare storie inedite caratterizzate da obiettivi da raggiungere. Sarà possibile creare le proprie avventure personalizzate e divertirsi da soli o in compagnia, condividendo le creazioni con la community.

Rockstar Games ha lanciato il Rockstar Mission Creator, uno strumento pensato per consentire alla community di creare missioni su GTA Online

Per accedere al nuovo Rockstar Mission Creator è necessario entrare nel Menu di Pausa di GTA Online e dirigersi nella sezione Online, poi su Rockstar Creator e cliccare su Crea una Missione. Per facilitare l’approccio con il nuovo strumento, gli sviluppatori hanno messo a disposizione un set di cinque Missioni di esempio per imparare a destreggiarsi tra le opzioni disponibili.

Tutti coloro che volessero visionarle, possono andare nella sezione Online > Lavori > Gioca un Lavoro > Creati da Rockstar > Contenuti del Mission Creator e sarà possibile aprile nel Rockstar Creator. In questo modo si avrà accesso ad una sorta di tutorial per capire come creare le sezioni stealth, impostare gli obiettivi ramificati e quanto necessario per impostare una missione in pieno stile GTA Online.

Gli sviluppatori di Rockstar Games invitano tutti i creatori a prendere confidenza con le Linee Guida della Community per adeguarsi alle richieste della software house. Il team di sviluppo, inoltre, seguirà con interesse l’attività della community e metterà in evidenza le migliori missioni create dai giocatori in GTA Online.