GTA 6, Burger Shot apre davvero a Miami nell’arena degli Heat

Mancano ormai poche settimane al debutto di GTA 6 e la campagna promozionale di Rockstar Games ha preso una piega piuttosto curiosa, perché il confine tra il mondo di gioco e la realtà si sta assottigliando a vista d’occhio. Miami, città che ha ispirato la Vice City digitale, si sta trasformando pezzo dopo pezzo nella sua controparte virtuale. Tra le iniziative più sorprendenti c’è l’apertura di una versione reale di Burger Shot, la storica catena di fast food dal tono dissacrante che accompagna da generazioni le scorribande dei giocatori all’interno della saga.

Burger Shot sbarca nell’arena dei Miami Heat

Le prime immagini e i dettagli circolati online indicano una location ben precisa. Il punto ristoro verrà allestito all’interno del Kaseya Center, l’impianto sportivo che ospita le partite casalinghe dei Miami Heat. Una scelta che difficilmente passerà inosservata, visto il flusso di tifosi che ogni settimana riempie gli spalti.

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Non è ancora chiaro se la cucina proporrà davvero piatti ispirati ai bizzarri menù del gioco. Quelli di Burger Shot sono celebri per prendere in giro colossi come McDonald’s e Burger King con proposte ipercaloriche portate all’estremo, a partire dal famigerato panino Heartstopper composto da ben sette hamburger sovrapposti. Con ogni probabilità si tratterà soprattutto di un’operazione scenografica e decorativa, pensata più per l’impatto visivo che per il palato.

Il cibo però potrebbe non essere l’unico prodotto a uscire dallo schermo. Secondo alcune indiscrezioni, Rockstar avrebbe pianificato la distribuzione nei bar di Miami di alcune birre con i marchi fittizi presenti in GTA 6. Per ora non si sa se queste bevande finiranno anche sugli scaffali dei negozi o in vendita via internet, cosa che farebbe la felicità dei fan che vivono lontano dalla Florida.

La notte dei Vice City Heat e l’accordo con la NBA

L’invasione del palazzetto non si fermerà alla ristorazione. Rockstar Games ha infatti stretto un accordo senza precedenti con la NBA. Il prossimo 18 novembre, durante una normale partita di campionato, la squadra di casa metterà da parte per una sera la propria identità e diventerà ufficialmente i Vice City Heat. I giocatori scenderanno sul parquet con divise speciali a tema e si affronteranno su un campo completamente ridisegnato seguendo l’estetica del nuovo capitolo.

Un evento del genere arriva al termine di settimane di promozione molto intensa sul territorio, sostenuta da investimenti dal budget vertiginoso. Sul tetto della stessa arena è stata installata di recente un’enorme insegna al neon dal valore stimato di circa 840.000 euro, che accoglie cittadini e turisti con la scritta “Welcome to Vice City”. Difficile immaginare un biglietto da visita più vistoso per l’attesissimo GTA 6.

Il quadro si completa con quanto documentato da diversi residenti, che hanno fotografato lussuose auto sportive personalizzate con le grafiche del gioco mentre attraversavano a tutta velocità le vie di Miami. Accanto ai bolidi erano presenti troupe televisive e attrezzature di ripresa al completo. Un segnale piuttosto chiaro, perché tutto lascia pensare che la realizzazione di uno spot pubblicitario girato con attori in carne e ossa sia ormai arrivata alle fasi conclusive.

Fonte: TecnoAndroid