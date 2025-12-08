GR GT: la nuova filosofia di guida supervisionata da Akio Toyoda

Quando Toyota presenta qualcosa di nuovo sotto il marchio Gazoo Racing, di solito l’aria si fa elettrica, e questa volta non è diverso. La GR GT è finalmente venuta allo scoperto e, anche se il suo debutto su strada è ancora lontano, già si capisce che non si tratta della solita supercar lucidissima da guardare ma timida da portare davvero al limite. Toyota la descrive come un’auto da corsa omologata per l’uso quotidiano, una frase che sembra quasi un ossimoro, ma che lascia immaginare quanto lavoro ci sia dietro ogni millimetro della vettura. Il lancio è fissato per il 2027 e, insieme alla versione stradale, arriverà anche la variante GT3, quella pensata per la pista pura.

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Toyota GR GT: la supercar ibrida che spinge l’ingegneria del marchio

La cosa interessante è che, nonostante lo sviluppo sia tutt’altro che concluso, Toyota ha già mostrato abbastanza per far capire qual è la filosofia alla base del progetto. È un’auto costruita intorno al pilota, come se la macchina fosse un’estensione naturale dei suoi movimenti. Akio Toyoda in persona ha supervisionato il progetto, e questo dice già molto sul livello di dedizione. L’obiettivo non era soltanto creare un’auto veloce, ma un’esperienza, un legame meccanico ed emotivo tra chi guida e ciò che sta sotto le sue mani.

Il cuore della GR GT è un V8 biturbo da quattro litri, supportato da un motore elettrico. Toyota lo ha scolpito pensando a tre elementi fondamentali: un baricentro il più basso possibile, una rigidità elevata senza appesantire la struttura e un’aerodinamica studiata fin dall’inizio, senza compromessi estetici. È curioso, perché di solito le auto nascono prima dal design, e solo dopo si cerca di limarne le forme in funzione del vento. Qui è avvenuto l’opposto: prima il comportamento, poi l’aspetto.

Il telaio in alluminio completamente nuovo e l’uso esteso del CFRP raccontano bene la direzione intrapresa. Anche gli interni seguono lo stesso ragionamento: visibilità, ergonomia e una posizione di guida che avvicina il più possibile il baricentro del conducente a quello dell’auto. Toyota vuole che chi guida senta la macchina “addosso”, quasi cucita, ma senza sacrificare del tutto la vita quotidiana. C’è la strumentazione digitale, c’è l’infotainment, e non manca quella sensazione di auto moderna che non vive solo per la pista.

Le prime specifiche sono già impressionanti: almeno 650 cavalli, 850 Nm di coppia, cambio automatico a otto rapporti e una velocità che supera i 320 km/h. Tutto questo con un peso che Toyota vuole tenere sotto i 1.750 kg. Sulla carta sembra una dichiarazione di intenti più che una semplice presentazione tecnica.

Poi c’è la versione GT3, ancora più essenziale e affilata, che rinuncia all’ibrido e punta solo sul V8 biturbo. Per ora si vede solo dalle immagini, ma basta uno sguardo alle appendici aerodinamiche per capire che lì la strada non è contemplata. È puro istinto da competizione.

Siamo ancora lontani dal momento in cui potremo vederle rombare fuori dai circuiti giapponesi, ma l’impressione è che Toyota stia preparando qualcosa che farà parlare a lungo. E non solo per la potenza, ma per quello strano mix di tecnica, emozione e precisione quasi artigianale che si percepisce già adesso.