GPU Radeon RX 9000: in arrivo la nuova suite ML per il gaming

Il mondo delle schede grafiche sta assistendo a un’evoluzione importante grazie ad FSR Redstone. Si tratta della nuova suite di AMD progettata per le Radeon RX 9000. La piattaforma porta il machine learning al centro dell’esperienza videoludica. Ciò integrando strumenti per upscaling, frame generation e miglioramenti avanzati del ray tracing e dell’illuminazione. Con tale mossa, AMD introduce una ristrutturazione completa della tecnologia FidelityFX. Combinando funzionalità esistenti e moduli innovativi in un unico ecosistema modulare. Il centro della suite è FSR Upscaling, l’evoluzione dell’upscaler precedentemente noto come FSR 4. Tale componente sfrutta i core dedicati delle GPU RDNA 4 per garantire immagini più nitide, stabilità visiva superiore e riduzione degli artefatti. Su schede più datate, la piattaforma attiva automaticamente FSR 3.1, mantenendo compatibilità e prestazioni su una gamma più ampia di hardware.

Su GPU Radeon RX 9000 arriva la nuova suite ML

Inoltre, FSR Frame Generation applica reti neurali per interpolare i frame, calcolando flussi ottici, predizione dei colori e fusione dei dati di movimento. Il risultato è una fluidità maggiore e una minore incidenza di difetti visivi rispetto alle versioni precedenti. Un’altra innovazione, FSR Ray Regeneration, è pensata per il ray tracing, migliorando illuminazione e riflessi. Ciò attraverso un denoiser basato su ML. Tale approccio permette di tracciare meno raggi, lasciando al modello neurale la ricostruzione dei dettagli. Con un bilanciamento tra qualità visiva ed efficienza computazionale.

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La suite include inoltre FSR Radiance Caching, che ottimizza l’illuminazione indiretta. Calcolando i primi due punti di intersezione dei raggi e delegando i rimbalzi successivi alla rete neurale, il modulo riduce il carico computazionale, migliorando le prestazioni complessive. L’SDK di Redstone è già disponibile per gli sviluppatori, mentre le prime integrazioni nei giochi sono previste nel 2026.

L’architettura modulare di FSR Redstone consente di attivare singoli componenti o combinarli, purché il gioco supporti almeno FSR 3.1. L’adozione è limitata alle GPU RDNA 4, tra cui Radeon RX 9070, RX 9070 XT e RX 9060 XT da 8 e 16 GB. AMD ha sottolineato la flessibilità offerta agli sviluppatori, ma riconosce che la mancanza di retrocompatibilità e la diffusione ancora contenuta delle RX 9000 potrebbero rallentare l’adozione della suite.