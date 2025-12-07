Google valuta di mostrare l’IMEI nella schermata di blocco

Google sta valutando una modifica interessante per i futuri aggiornamenti di Android. Vorrebbe rendere il codice IMEI dello smartphone accessibile direttamente dalla schermata di blocco. Facile e veloce, senza dover sbloccare il dispositivo o navigare tra menu complessi. Sarebbe un cambio piccolo solo in apparenza, ma capace di migliorare sia la sicurezza sia la rapidità di accesso a un’informazione fondamentale.

Perché mostrare l’IMEI sul lock screen

L’IMEI è un codice unico che identifica ogni telefono e viene utilizzato per diverse operazioni. Permette la registrazione in rete, segnalazioni all’assistenza tecnica o in caso di furto. Oggi, per visualizzarlo, l’utente deve accedere alle impostazioni, aprire la sezione dedicata alle informazioni sul dispositivo oppure digitare un codice specifico. Non sempre è immediato. Soprattutto quando il telefono è bloccato, danneggiato o non può essere sbloccato dall’utente per vari motivi.

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Rendere l’IMEI consultabile dalla schermata di blocco significherebbe, ad esempio, semplificare le procedure nei centri assistenza, facilitare la verifica dell’autenticità di un dispositivo o permettere a chi trova uno smartphone di comunicare rapidamente il codice al proprietario o alle autorità. Una funzione semplice, ma che può fare la differenza in situazioni urgenti.

Sicurezza: vantaggi e possibili rischi

Google starebbe studiando questa novità con grande attenzione, perché mostrare un dato sensibile come l’IMEI comporta inevitabilmente anche delle criticità. Il codice, infatti, può essere utilizzato per operazioni di registrazione o per interazioni con la rete. Renderlo visibile a chiunque ha lo smartphone tra le mani richiede un bilanciamento accurato tra praticità e protezione dei dati.

Una possibile soluzione sarebbe permettere all’utente di attivare o disattivare manualmente la visualizzazione del codice, oppure limitarne l’accesso in determinate condizioni, ad esempio quando il dispositivo non è collegato a internet o non è associato a un account verificato. L’obiettivo è rendere la funzione utile, ma non vulnerabile.

Un passo verso un sistema operativo più pratico

Nel quadro delle varie novità dedicate alla sicurezza e alla gestione dei dispositivi, questa proposta si inserisce in un percorso più ampio. L’obiettivo è rendere Android più trasparente, più semplice da utilizzare e più orientato a soddisfare esigenze reali degli utenti.