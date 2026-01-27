Google Stadia, addio al cloud gaming di Mountain View

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Google Stadia: dalla promessa al tramonto di una piattaforma ambiziosa

Con la rimozione dello strumento di conversione del controller, Google ha chiuso l’ultimo capitolo di Stadia. Nelle ultime ore, la pagina ufficiale dedicata alla conversione Bluetooth è diventata irraggiungibile. Un errore restituito dal server conferma la fine del servizio a livello globale. Era l’ultimo appiglio per chi continuava a utilizzare l’hardware Stadia. Il controller, nato per funzionare via Wi-Fi, poteva essere riconvertito in periferica Bluetooth. Questa possibilità aveva permesso una seconda vita su PC, smartphone e tablet. Google aveva inizialmente promesso un supporto temporaneo.

La scadenza era fissata alla fine del 2023. In seguito sono arrivate due proroghe. L’ultima estensione ha accompagnato gli utenti fino alla fine del 2025. Ora anche quella finestra si è chiusa. La decisione segna una conclusione netta. Stadia non era riuscita a imporsi come alternativa alle console tradizionali. L’idea di eliminare le barriere hardware aveva attirato curiosità. Tuttavia, questo mondo non ha mai trovato una base solida. Il progetto è stato abbandonato senza successori diretti. Con la rimozione dello strumento, non resta più alcun servizio ufficiale attivo. La piattaforma può dirsi definitivamente archiviata.

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Google Stadia: dalla promessa al tramonto di una piattaforma ambiziosa

Il percorso di Google Stadia è stato breve e tormentato. Presentata come una rivoluzione del gaming, puntava tutto sul cloud. Bastava uno schermo e una connessione stabile. Nei fatti, il modello non ha convinto sviluppatori e giocatori. I costi, il catalogo limitato e la concorrenza hanno pesato. Nel 2023 è arrivato l’annuncio della chiusura. Google ha restituito gli acquisti effettuati dagli utenti. Ha però lasciato una porta aperta sul fronte hardware. Il tool di conversione del controller era diventato un gesto di attenzione verso la community.

La sua rimozione rappresenta una scelta simbolica. Significa voltare pagina senza ripensamenti. Non tutto è però andato perduto. Nel corso degli anni, alcuni sviluppatori indipendenti hanno salvato il tool. Uno di questi backup è ancora accessibile online. Permette la conversione dei controller mai aggiornati. Si tratta di una soluzione non ufficiale, ma funzionante. Questo dimostra come l’interesse non si sia spento del tutto. Stadia resta un esempio emblematico. Anche i grandi colossi possono fallire nel gaming. L’innovazione, da sola, non garantisce il successo. Serve una strategia di lungo periodo. Con questa chiusura, Google ribadisce un approccio pragmatico. I progetti che non rendono vengono abbandonati. Stadia entra così nella lista dei servizi dismessi. Rimane il ricordo di un’idea ambiziosa, mai davvero realizzata.