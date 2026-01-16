Google rafforza Gemini con la Personal Intelligence basata sui dati personali

Con Gemini, Google punta a rendere l’assistente AI molto più vicino alla vita reale delle persone. La nuova funzione, chiamata Personal Intelligence, introduce un livello di personalizzazione più profondo rispetto al passato, permettendo a Gemini di utilizzare informazioni provenienti da servizi come Gmail, Ricerca, YouTube e Google Foto. Il punto chiave resta uno: l’attivazione è volontaria e passa sempre da una scelta esplicita dell’utente.

L’obiettivo non è solo fornire risposte più informate, ma costruire collegamenti tra contesti diversi. In precedenza, l’assistente poteva recuperare singoli dati su richiesta. Ora il sistema è in grado di ragionare in modo trasversale sui contenuti dell’account, senza che sia necessario indicare ogni volta la fonte. Email, ricerche, immagini e cronologia video possono essere combinate per offrire risposte più coerenti e utili.

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Risposte più contestuali nella vita quotidiana

Google porta esempi pratici per chiarire il funzionamento. In caso di un imprevisto, come la sostituzione degli pneumatici dell’auto, Gemini può recuperare la misura corretta senza limitarsi a una ricerca generica. Può suggerire modelli compatibili con le abitudini di viaggio, dedotte ad esempio dalle foto archiviate, ed estrarre dettagli utili come la targa del veicolo da un’immagine salvata nel cloud. Tutto avviene senza passaggi manuali, grazie a una comprensione più ampia del contesto personale.

Questa evoluzione è resa possibile dai nuovi modelli Gemini 3, che costituiscono la base tecnologica della Personal Intelligence. Google spiega di aver testato a lungo il sistema per ridurre errori e interpretazioni forzate, pur riconoscendo che possono emergere risposte imprecise o collegamenti eccessivi tra informazioni non realmente correlate.

Privacy, limiti e disponibilità

Il tema della privacy resta centrale. La funzione è opzionale e ogni utente può decidere quali app collegare a Gemini. Sono previste barriere specifiche sugli argomenti sensibili, come quelli sanitari, evitando supposizioni automatiche. Google chiarisce inoltre che i contenuti di Gmail o delle librerie fotografiche non vengono usati per addestrare direttamente il modello, ma solo i prompt e le risposte generate.