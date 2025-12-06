Google punta sempre di più sull’AI per le ricerche

L’evoluzione della ricerca online procede in una direzione sempre più orientata verso l’AI. In tale scenario, Google sta sperimentando una soluzione che mira a ridurre la distanza tra la consultazione dei risultati e l’interazione diretta con l’intelligenza artificiale. L’azienda, da tempo impegnata nell’integrare sistemi avanzati in prodotti come Google Discover e Search, sta testando una nuova esperienza. Quest’ultima modifica il modo in cui gli utenti passano dalla sintesi generata dall’AI a un dialogo approfondito. Il cambiamento riguarda il percorso che conduce dall’AI Overview, la sintesi preliminare che riassume le informazioni principali, all’AI Mode, l’area dedicata allo scambio conversazionale. Finora il passaggio avveniva tramite un pulsante specifico. La sperimentazione in corso elimina tale fase intermedia, rendendo la transizione un gesto naturale e immediato. Quando l’utente raggiunge la fine dell’Overview e seleziona il comando “Mostra Altro”, viene portato direttamente all’interno dell’AI Mode.

Ecco cosa cambia per le ricerche su Google con l’AI

Una volta raggiunto l’AI Mode, compare in primo piano la barra dedicata alle domande, collocata nella parte bassa dello schermo. La sua presenza costante offre un punto di accesso immediato per richiedere chiarimenti, approfondire un tema o orientare la conversazione verso aspetti specifici. Il nuovo design, quindi, mira a eliminare la sensazione di dover interrompere la consultazione per formulare una richiesta. Rendendo fluido il passaggio tra sintesi e approfondimento.

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Secondo quanto osservato nei test, Google punta a far sì che gli AI Overview diventino la base operativa della ricerca. Una sorta di finestra iniziale da cui partire, utile per comprendere in pochi istanti l’essenza di un argomento. Da lì, un solo tocco dovrebbe bastare per aprire uno spazio in cui sviluppare un discorso più approfondito.

Al momento, la novità risulta disponibile solo in fase di prova su dispositivo mobile. Nonostante l’annuncio di un rilascio globale, non tutti gli account mostrano ancora la nuova opzione. Le verifiche effettuate confermano, infatti, che il sistema classico è ancora attivo su molti profili, ma tutto lascia intendere che tale modello diventerà presto lo standard anche in aree in cui non è ancora stato attivato. Con tale aggiornamento, Google sembra voler accelerare la trasformazione della ricerca in un processo di dialogo con l’utente.