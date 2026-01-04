Google punta a rivoluzionare il multitasking Android grazie a Gemini

Google sembra pronta a ridisegnare il modo in cui il multitasking funziona su Android, avvicinando il sistema operativo a un’esperienza più orientata al lavoro e alla produttività continua. L’indicazione arriva dall’analisi del codice di una versione beta dell’app Google, dove emergono riferimenti a un comportamento inedito di Gemini, destinato a diventare sempre più centrale nell’ecosistema Android.

L’idea alla base del cambiamento è consentire all’assistente di continuare a elaborare le risposte anche quando si passa a un’altra applicazione. Oggi l’interazione richiede di restare nella schermata dedicata finché l’AI non conclude l’output. La nuova impostazione, invece, permetterebbe a Gemini di ridursi a una piccola icona o a un overlay nella parte inferiore dello schermo, lasciando piena libertà di utilizzo allo smartphone.

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Un’AI che lavora in background senza interrompere

Durante la fase di elaborazione, il sistema mostrerebbe un segnale visivo discreto, come un’animazione che indica che l’assistente è ancora attivo. Una volta pronta la risposta, una notifica consentirebbe di tornare rapidamente alla conversazione. L’approccio richiama il modello picture in picture, ma applicato in modo specifico all’AI generativa, che spesso richiede qualche secondo in più per completare operazioni complesse.

Questa impostazione renderebbe il flusso di lavoro più fluido, riducendo le interruzioni e permettendo di sfruttare i tempi di attesa in modo produttivo. Un passo importante verso un Android più continuo, capace di affiancare l’utente senza monopolizzare l’attenzione.

Indizi dal codice e possibili scenari

La funzione è stata individuata nella versione beta 16.51.52.sa.arm64 dell’app Google per Android, segno che il progetto è ancora in fase di test. Non è chiaro se l’esordio coinvolgerà tutti i dispositivi Android o se, almeno inizialmente, sarà limitato ai Google Pixel. Resta aperta anche l’ipotesi di una presentazione ufficiale insieme ad Android 17, anche se al momento mancano conferme.

Multitasking avanzato e dispositivi pieghevoli

Un assistente capace di restare sempre attivo ma non invasivo potrebbe trovare terreno fertile su smartphone pensati per il multitasking spinto. Dispositivi come Samsung Galaxy Z Fold 7 beneficerebbero di un Gemini ridotto a icona, pronto a intervenire senza spezzare il flusso di lavoro. Su schermi ampi o configurazioni multi-finestra, l’AI diventerebbe un supporto costante, più vicino a un’esperienza desktop.

Google ha recentemente deciso di rimandare la sostituzione completa di Google Assistant con Gemini, guadagnando tempo per rifinire l’esperienza. Un multitasking più intelligente e fluido potrebbe essere l’elemento decisivo per rendere Gemini davvero competitivo come assistente principale in Android.