Google porta la Personal Intelligence nella Ricerca

A poco più di una settimana dalla presentazione della Personal Intelligence per Gemini, Google ha deciso di accelerare e portare lo stesso concetto anche nella AI Mode della Ricerca Google. E qui il discorso si fa subito più concreto, perché la Ricerca Google non è un prodotto “di nicchia”: è lo strumento che milioni di persone usano ogni giorno quasi senza pensarci. Proprio per questo, l’idea di un’intelligenza artificiale capace di adattarsi davvero a chi la utilizza cambia parecchio le carte in tavola.

L’AI Mode incrocia Gmail, Foto e Calendario per risposte su misura

Il punto di partenza è semplice, almeno sulla carta. Google ripete da anni che il suo obiettivo è permetterti di fare qualsiasi domanda e ottenere esattamente ciò che ti serve. Ma l’accesso all’informazione globale, da solo, non basta più. Quello che fa la differenza è il contesto personale, cioè tutto ciò che rende una risposta rilevante per te e non per un utente qualunque. È qui che entra in gioco la Personal Intelligence, ora estesa alla AI Mode della Ricerca.

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In pratica, la modalità AI può attingere – se lo permetti – a servizi come Google Foto, Gmail, Google Calendar e Google Drive. Questo significa che non devi più ripetere ogni volta le stesse informazioni o spiegare all’assistente chi sei, cosa ti piace o cosa stai organizzando. Se stai pianificando un viaggio, ad esempio, la AI Mode può incrociare le date presenti nel calendario, le prenotazioni ricevute via email e persino le foto dei viaggi passati per suggerirti attività in linea con i tuoi gusti. Non è una semplice lista di posti “da vedere”, ma una proposta che prova a raccontare una storia coerente con le tue abitudini.

Lo stesso approccio vale anche per contesti più leggeri o quotidiani, come le domande curiose o lo shopping. Se cerchi un capo d’abbigliamento per una partenza imminente, l’assistente può tenere conto della destinazione, del periodo dell’anno e delle marche che hai già acquistato in passato. Il risultato assomiglia più a un personal shopper digitale che a un motore di ricerca tradizionale, con suggerimenti pensati per incastrarsi nel tuo stile e nei tuoi piani reali.

La Ricerca ora usa i tuoi dati per anticipare le domande

Ovviamente Google non perde occasione per ribadire il tema della privacy. L’accesso ai dati personali è facoltativo e revocabile in qualsiasi momento, e l’azienda sottolinea che il modello Gemini 3 non viene addestrato direttamente su foto o email degli utenti. Resta comunque la consapevolezza che si tratta di un sistema complesso, che può sbagliare, fraintendere il contesto o creare collegamenti poco sensati. Il consiglio, nemmeno troppo velato, è quello di mantenere uno spirito critico e fornire feedback quando qualcosa non torna.

Per ora la Personal Intelligence nella AI Mode è disponibile solo negli Stati Uniti, in lingua inglese e per gli utenti con abbonamento Google AI Pro o Google AI Ultra, all’interno dei Search Labs. È un debutto controllato, quasi prudente, ma il messaggio è chiaro: la Ricerca Google sta diventando sempre meno un elenco di risultati e sempre più un assistente che prova a conoscerti davvero. E, nel bene e nel male, è un cambiamento che difficilmente passerà inosservato.