Google Pixel Watch 4 si evolve con Wear OS 6.1

Con il rilascio di Wear OS 6.1, Google compie un passo deciso nel rendere l’interazione con gli smartwatch sempre meno dipendente dal display e sempre più basata su gesti intuitivi e intelligenza artificiale. L’aggiornamento introduce una serie di novità pensate per semplificare l’uso quotidiano dell’orologio, soprattutto in quelle situazioni in cui toccare lo schermo non è pratico o immediato. L’obiettivo? Trasformare il Pixel Watch in un dispositivo che “si fa usare” quasi senza pensarci, integrandosi in modo più naturale nei gesti di tutti i giorni.

Le protagoniste di questo aggiornamento sono due nuove gesture, Double Pinch e Wrist Turn, che permettono di controllare numerose funzioni con movimenti minimi della mano. Il doppio pizzico tra pollice e indice consente, ad esempio, di rispondere o rifiutare una chiamata, scorrere le notifiche, posticipare una sveglia, gestire timer e cronometro oppure controllare la musica. La rotazione del polso, invece, è pensata per azioni rapide come silenziare una chiamata in arrivo o chiudere una notifica senza interruzioni. Google ha poi previsto suggerimenti visivi a schermo che indicano quando una gesture è disponibile, aiutando l’utente a familiarizzare rapidamente con i nuovi controlli.

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L’intelligenza artificiale on-device migliora l’esperienza anche su Pixel Watch 3

Accanto alle nuove gesture, Wear OS 6.1 introduce un’evoluzione anche delle risposte rapide, che non riguarda solo il Pixel Watch 4 ma si estende anche al Watch3. In questo caso, il salto di qualità arriva dall’adozione di un modello linguistico on-device basato su Gemma, progettato per funzionare direttamente sull’orologio senza dipendere costantemente dal cloud. Il risultato è un sistema di risposte intelligenti più reattivo, capace di generare suggerimenti in tempi dimezzati rispetto al passato e con un consumo di memoria sensibilmente inferiore.

Dal punto di vista pratico, questo significa risposte più contestuali, più naturali e soprattutto immediate. Quando arriva un messaggio o una notifica, le repliche suggerite dall’AI compaiono quasi istantaneamente, riducendo l’attesa e rendendo l’interazione più fluida. L’efficienza del nuovo modello ha anche un impatto positivo sulla batteria, un aspetto sempre delicato sugli smartwatch. Meno risorse utilizzate per l’elaborazione si traducono in un’autonomia più stabile durante la giornata.

Con Wear OS 6.1, Google dimostra di voler puntare su un’evoluzione concreta dell’esperienza utente, fatta di gesti semplici e intelligenza artificiale realmente utile, piuttosto che di sole aggiunte estetiche. Il Pixel Watch 4 diventa così un dispositivo più maturo.