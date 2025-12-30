Google Pixel Watch 3: lo sconto del 51% su Amazon vi farà perdere la testa

La promozione di questi giorni attivata su Amazon rappresenta sicuramente una delle migliori soluzioni su cui gli utenti possono fare affidamento, nel momento in cui fossero interessati a uno smartawatch compatibile con i sistemi operativi Android, e estremamente performante, in termini proprio di rapporto prestazioni/prezzo. Stiamo ovviamente parlando di Google Pixel Watch 3, oggi in fortissimo sconto su Amazon.

Il prodotto, come era lecito immaginarsi, è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo in commercio nel pieno delle sue funzioni e funzionalità, ciò sta a significare che gli utenti possono usarlo senza problemi sia su Android che su iOS, godendone appieno. La versione attualmente scontata è di colorazione nero, con cinturino realizzato in silicone, e chiusura davvero molto comoda (nonché funzionale). A differenza di tanti altri modelli in commercio, in questo caso la corona è praticamente assente, con una parte anteriore curva che va a creare un continuum con la parte posteriore, offrendo una visione sicuramente più slanciata e piacevole alla vista.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Sul mercato sono disponibili varie versioni dello stesso modello, la soluzione di cui vi parliamo oggi prevede una diagonale da 45 millimetri (quindi la più grande tra quelle in circolazione), con connettività solo WiFi. Tutto ciò permette di capire che collegarsi alla rete internet sarà possibile solo ed esclusivamente con uno smartphone collegato, non standalone.

Andate sul canale Telegram @codiciscontotech e avrete ogni giorno le offerte Amazon con tanti codici sconto gratis in regalo solo per voi.

Google Pixel Watch 3: una promozione assurda su Amazon

Il Google Pixel Watch 3 è fortemente scontato su Amazon, considerando che parte da un listino di 449 euro, è difficile immaginare che il consumatore oggi si sarebbe ritrovato a dover sostenere un investimento finale di soli 219,96 euro, con riduzione appunto del 51% alla portata di tutti a questo link.

Per maggiori informazioni vi invitiamo ad aprire il link inserito poco sopra.